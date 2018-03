Stanovi na drugoj i trećoj etaži skuplji: Kupci neće u visinu, srednji spratovi najtraženiji

BANJALUKA, MOSTAR - U gradovima širom BiH kupcima su najinteresantniji stanovi na drugom i trećem spratu, što sa sobom obično nosi i veću cijenu po kvadratu, kažu u agencijama za nekretnine.

U banjalučkoj agenciji za nekretnine "Re/max Direkt" rekli su da stanovi na drugom i trećem spratu važe za najsigurnije, pa su zato i najtraženiji, a s tim i najskuplji.

"Stanovi na drugom i trećem spratu skuplji su nekoliko stotina KM po kvadratu, mada to nije presudan faktor, jer na cijenu utiče i da li je stan renoviran. Stan na drugom ili trećem spratu može biti devastiran, pa da bude jeftiniji", rekli su u "Re/max Direktu".

Istakli su da su cijene kvadrata i u pojedinim zgradama nove gradnje na drugom i trećem spratu veće nekoliko stotina KM.

U ovoj agenciji za nekretnine pojasnili su da kupci izbjegavaju prizemlje i potkrovlje iz više razloga, te što se tiče prizemlja najčešći razlog je sigurnost, kao i neposjedovanje balkona.

"Stanove u potkrovlju ili na najvišim spratovima ljudi najčešće izbjegavaju iz razloga što zajednice etažnih vlasnika ne funkcionišu najbolje, pa vlasnici stanova najviših spratova sami izdvajaju novac za renoviranje krovova i ostale radove, iako je to problem ZEV-a", rekli su u ovoj agenciji.

Dodali su da je jedan od razloga izbjegavanja stanova na najvišim spratovima i strah od zemljotresa zbog trusnog područja Banjaluke.

Selma Elezović, vlasnik Agencije "Smart nekretnine" u Mostaru, rekla je da su u Mostaru najtraženiji stanovi koji su smješteni na drugom, trećem i četvrtom spratu, dok zadnje spratove i prizemlja slabije kupuju.

"Zadnje spratove najviše izbjegavaju zbog održavanja zgrade i zajedničkih prostorija, jer ne postoji ta organizovanost da se održava zgrada, a na najvišim spratovima je najveći problem krov", rekla je Elezovićeva.

Istakla je da su u starogradnji cijene na najvišim spratovima najpovoljnije, dok u novoj gradnji dosad nije bilo razlike u cijenama, te da se u posljednje vrijeme prilikom kupovine više vodi računa o orijentaciji zgrade i položaju stanova.

Jamin Ćejvanović, Agencija za nekretnine "Verto" Tuzla, kaže da kupci u ovom gradu najviše traže stanove niže spratnosti, između prvog i četvrtog sprata.

"Ostala je, izgleda, ta svijest građana od ranijeg vremena da se odlučuju za nižu spratnost, dok se pojedini mladi ljudi zainteresuju za višu spratnost. U novoj gradnji cijena je ista, dok se kod polovnih stanova tretira veća cijena i dosta ih je lakše prodati za razliku od onih na najvišim etažama", rekao je Ćejvanović.

Jedan od kupaca koji potražuje stan u Banjaluci rekao je da je u današnje vrijeme veoma teško kupiti stan bez kredita, koji je najlakše dobiti ukoliko ste visokoobrazovani i imate dobro primanje.

"Odlučio sam se za stan u starogradnji, ne izbjegavam više spratove jer su povoljniji, ali ako bi se pojavilo nešto povoljno na nižim spratovima, sigurno bih tu priliku iskoristio", rekao je ovaj kupac.

Predrag Duduković, ekonomski analitičar, rekao je da kada se novac daje za tako veliku investiciju, treba gledati na isplativost stana i sve njegove vrijednosti na dugi niz godina.

"Jedan od razloga je grijanje stana, jer ako je stan niže, samim tim je topliji i lakše ga je zagrijati, te se troši manje energije. Stanovi na višim spratovima jesu jeftiniji, ali na takvu investiciju to nije značajna ušteda, jer kad računate da stan od 50 kvadrata platite 100.000 ili 105.000 KM. Treba računati na dugogodišnje uživanje tog stana", rekao je Duduković.

Raste prodaja novih stanova

Prema procjenama agencija za prodaju nekretnina, prodaja novih stanova je u porastu, a time i njihova cijena, koja je nepristupačna za prosječne građane.

U Agencije za nekretnine "Senzor" iz Banjaluke kažu da se potražnja povećala zbog velikog broja kupaca iz dijaspore.

"Cijene se za staru gradnju kreću od 1.500 do 1.700 KM, dok je za kvadratni metar nove gradnje potrebno izdvojiti i do 2.500", rekao je Manojlo Popović, vlasnik "Senzora". Istakao je da su najtraženiji stanovi kvadrature od 30 do 40 metara kvadratnih.

Za razliku od Banjaluke, cijena novogradnje u centru Sarajeva je viša i kreće se od 2.800 do 3.200 KM, dok su cijene izvan centra i niže, kako nam je rekla Alma Abdagić, izvršna direktorica "Rental nekretnina" iz Sarajeva. "Najčešći kupci su mladi bračni parovi koji prvi put uzimaju stan ili oni koji zbog potreba širenja porodice uzimaju veće stanove", rekla je Abdagićeva.