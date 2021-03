"Stanovnici se navikli na Sputnjik V, potrebno prihvatiti i ostale vakcine"

BANJALUKA - Epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Jela Aćimović izjavila je da su se stanovnici Srpske već navikli na rusku vakcinu Sputnjik V koju, kako se pokazalo, dobro podnose starije osobe, ali da je sada potrebno prihvatiti i ostale vakcine, između ostalog Pfizerovu, koja može da se daje osobama sa autoimunim bolestima.

Ona je istakla da će se zdravstveni radnici potruditi da objasne ljudima ukoliko postoji prednost određene vakcine u posebnim situacijama.

"Možemo reći da takvih situacija ima", rekla je Aćimovićeva.

Ona je naglasila da se pokazalo da vakcinu Sputnjik V dobro podnose starije osobe.

"Nemamo reakcija koje bi trebale da nas zabrinu. To nam daje neku slobodu da i u daljem periodu starijim osobama preporučimo vakcinu Sputnjik", rekla je Aćimovićeva za "RTRS".

Prema njenim riječima, na uputstvu za Pfizer vakcine, koje su trenutno u Institutu, jasno piše da mogu da se daju osobama koje imaju neku autoimunu bolest.

"To su jako česta pitanja osoba koje imaju neku autoimunu bolest. Ne postoji kontraindikacija ni za jednu vrstu vakcine za one koji imaju neku autoimunu bolest, ali je kod Pfizera to ispitano", rekla je Aćimovićeva.

Ona je dodala da su istraživanja pokazala da Pfizerovu vakcinu dobro podnose osobe koje su imale transplantaciju, te osobe koje imaju neke bubrežne bolesti.

"Nijedan proizvođač nije radio studije specifično na trudnicama i zbog toga se ograničava primjena vakcina kod trudnica", pojasnila je Aćimovićeva.

Ona je navela da će domovi zdravlja praviti svoje planove za vakcinaciju i dostavljati ih Institutu.

"Mi ćemo ih obavijestiti koju količinu vakcina protiv virusa korona imamo i praviće se raspored u skladu s tim koliko ima stanovnika u određenoj opštini, da bude toliko i dostupno", pojasnila je Aćimovićeva.