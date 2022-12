Stara Rijeka lagano izumire: Selo bez ambulante, puta, škole i trgovine

SANSKI MOST - Malobrojni stanovnici Stare Rijeke, sela koje nastanjuju mještani hrvatske nacionalnosti, petnaestak kilometara od Sanskog Mosta, već godinama upozoravaju na katastrofalno stanje puta koji prolazi kroz ovo mjesto i jedina im je veza s ostatkom svijeta.

Kažu kako u ozračju Božića, svog najradosnijeg praznika, moraju ukazati na ovoj problem, jer su nedavne poplave na više mjesta potpuno upropastile put, a niko ništa ne čini da se stanje sanira.

Sofija Atlija kaže kako je u proteklim godinama upućivala brojna pisma na adrese raznih institucija u državi, ali sem obećanja nisu ništa dobili.

Prema njenim riječima, put kroz selo je u prijeratnom periodu bio asfaltiran, te je povezivao Staru Rijeku sa Sanskim Mostom i Ljubijom, ali je u međuvremenu potpuno upropašten.

"Prije desetak godina došla je firma i sav su nam asfalt digli, a obećanje je bilo da će biti postavljen novi. Kako tada, tako i sada, od asfalta ništa nije bilo, a put se rijetko i neredovno održava, potpuno je propao, a poplave su ga sada dokrajčile", kaže Atlija.

Dodaje kako je problem što je selo u poslijeratnom periodu podijeljeno međuentitetskom linijom razdvajanja, pa je problem s održavanjem puta veći jer je u nadležnosti dva entiteta.

Ističe kako vlasti niti u jednom od njih nisu raspoložene niti spremne da im izađu u susret, a epilog svega je da se mještani osjećaju zapostavljenim, te se odlučuju na odlazak iz rodnog kraja.

Gordana Medved već godinama živi i radi u Njemačkoj, ali kaže kako svaku slobodnu priliku koristi da dođe kući.

"Svaki put kada dođem razočaram se, jer je stanje sve gore. Nisu toliki problem gume niti automobili, kojima je skoro nemoguće doći do sela, ali ako se ovakav odnos nastavi, to nije ništa drugo nego poruka ljudima da ovdje nisu više dobrodošli, ne znam kako drugačije to da protumačim", kaže Medvedova.

Inače, čitav ovaj kraj se decenijama naslanjao na Rudnik željezne rude "Ljubija", a propašću rudnika područje smješteno ispod Majdanskih planina, gdje je i Stara Rijeka, danas je ekonomski mrtvo.

Danas selo nema ambulantu, poštu, školu, pa čak ni trgovinu, putevi su propali i niko ih ne održava. Prije rata u Staroj Rijeci je živjelo oko 1.700 stanovnika, rat je učinio svoje, većina mještana je danas u Republici Hrvatskoj ili nekoj zapadnoevropskoj zemlji. Danas u selu živi tek nekoliko desetina ljudi i radi se mahom o licima u starijoj životnoj dobi. Nekada je selo imalo dvadeset autobuskih linija, a danas nema nijedne, pa je Stara Rijeka jedno od brojnih sela u Bosni i Hercegovini koje je danas zapušteno i prepušteno laganom izumiranju. Mlađi mještani su životnu egzistenciju već godinama zasnivali u inostranstvu i rodni kraj posjećuju tokom godišnjih odmora ili vjerskih blagdana.