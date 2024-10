Starom škodom iz Njemačke kreće da pomogne Jablanici

ZALFELD-RUDOLŠTAT - Tragedija u Jablanici dirnula je srca mnogih. Među njima je i penzioner Ramiz Tommy Kadrić (75), nekadašnji privatnik iz njemačkog mjesta Probscela, koji je odlučio da svojom starom škodom krene na put dug 1250 kilometara kako bi donio neophodnu pomoć unesrećenima.

Za Tomija svi kažu da je nevjerovatno prijatna osoba, prijateljski nastrojen prema svima. Kako i sam potiče iz Bosne i Hercegovine, Jablanica je dio koji jako dobro poznaje i već je 2019. godine nosio pomoć tamo. Naime, ovaj čovjek već decenijama pomaže Bosni i Hercegovini, a sada su mu se javili poznanici iz Jablanice, pitajući ga da li on može nešto da učini.

Ko god poznaje Tomija, dobro zna da ovaj penzioner nije imao mira od noći kada su se desile strašne poplave. On je čovjek koji jednostavno mora da pomogne. Već je dobio donaciju iz Bavarske od jednog bogatog bračnog para i to će biti osnova za njegove pakete pomoći Jablanici. Ako sve bude u redu, planira da krene 13. oktobra, svojom starom škodom koja je već prešla 300.000 kilometara.

Kada dođe u Jablanicu, doniranim novcem planira da kupi namirnice i spakuje pakete pomoći jer će tako pomoći lokalnoj ekonomiji, a istovremeno će da izbjegne birokratske peripetije koje otežavaju uvoz namirnica iz Njemačke. Pakete će dati na raspolaganje lokalnom Centru za socijalni rad koji će ih dalje distribuirati najugroženijim. On kaže da je 100 odsto siguran da će pomoć stići do onih kojima je najpotrebnija.

On dodaje da nije bitno koje vjere i nacije su ljudi, njemu to nikada nije bilo važno niti je razlikovao ljude po tome:”Pomažem ljudima, a ne vjeri i naciji”, kaže on. Na pitanje koliko dugo još planira da putuje i pomaže, s obzirom na godine, Tomi odgovara kratko:”Vidjećemo dokle ćemo izdržati ja i moja stara škoda”.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.