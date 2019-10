Statistika: Plate u Srpskoj rasle do 177 maraka

BANJALUKA - Neto plate u Srpskoj za godinu dana narasle su do 177 maraka, pokazuje zvanična statistika.

Za tu cifru su, po informacijama Republičkog zavoda za statistiku, povećane zarade zaposlenih u oblasti poslovanja nekretninama.

Statističari u svojim bazama imaju ukupno 19 područja rada, od čega je u čak 18 oblasti zabilježeno povećanje zarada, a prosjek, kada govorimo o rastu, iznosi 58 maraka.

Naime, u avgustu prošle godine prosječna plata iznosila je 852 marke, a u istom mjesecu ove godine 910 KM.

U posmatranom periodu, jedino je oblast finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja zabilježila pad u neto platama, i to sa 1.444 na 1.403 marke.

Ali, istovremeno, zarade su rasle, recimo, u prerađivačkoj industriji - sa 670 na 756 maraka, u građevinarstvu sa 570 na 628, u trgovini na veliko i malo sa 621 na 696 KM.

Više novca na tekuće račune liježe i zaposlenima u hotelijerstvu i ugostiteljstvu (sa 548 na 642 marke), u obrazovanju (sa 844 na 911 KM), u djelatnosti zdravstvene zaštite (sa 1.034 na 1.069 KM) i tako dalje.

U poslovnoj zajednici kažu da bi moglo doći do dodatnog povećanja plata, ali da za to treba da budu ispunjeni određeni uslovi.

Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore RS, ističe da privrednici jesu povećavali plate, prije svega u cilju da zadrže najkvalitetnije radnike, odnosno kako bi održali nivo proizvodnje i ispoštovali sve obaveze koje imaju prema tržištu.

"Privrednici su maksimalno iscrpili svoje resurse kako bi omogućili povećanje plata. Međutim, sada je neophodno i mi insistiramo na tome da dođe do značajnijeg rasterećenja privrede, a što bi dovelo do dodatnog povećanja plata. A to se prije svega odnosi na smanjenje opterećenja na platu, odnosno vraćanja na nivo iz 2008. godine", naglasio je Blagojević u izjavi za "Nezavisne".

Priznaju i sindikalni predstavnici da je došlo do rasta plata, ali i upozoravaju da to za radnike nije dovoljno.

"Ovakvim tempom, kada uzmemo troškove života, neizdrživo je živjeti i raditi", rekao je za "Nezavisne" Goran Savanović, predsjednik Sindikata trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti RS.

Prema njegovim riječima, pozitivan primjer nedavno je zabilježen kada je riječ o Zdravstveno-turističkom centru "Banja Vrućica", gdje je minimalac podignut na 600 maraka.

"To je svakako napredak. Istovremeno, najteži slučaj imamo u trgovini, gdje do značajnog povećanja nije došlo. Zato danas u trgovini imamo prepolovljen broj izvršilaca. Ako tu ne dođe do drastičnog povećanja plata, bojim se da će dobar dio trgovina biti zatvoren", upozorava Savanović.

Prema podacima Saveza sindikata RS, sindikalna potrošačka korpa za avgust ove godine iznosila je 1.886 maraka.

Toliki prosjek plata nije zabilježen ni u jednoj od spomenutih 19 djelatnosti obuhvaćenih statistikom.

Naime, u avgustu su najviše zarađivali upravo zaposleni u finansijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja - 1.403 marke.