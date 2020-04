Stevandić: Objekti u krugu stare Hirurgije ulivaju sigurnost

BANJALUKA - Predsjednik Tima za praćenje sprovođenja mjera Republičkog štaba za vanredne situacije u Srpskoj Nenad Stevandić rekao je da stavljanje u funkciju i opremanje objekata u krugu stare Hirurgije u Banjaluci, gdje će se zbrinjavati isključivo lica oboljela od korona virusa, predstavlja podvig i uliva sigurnost stanovništvu.

"Uliva veliku sigurnost da smo se za naše građane pobrinuli i da nemamo katastrofalne rezultate. S druge strane, neka građani odgovore svojom disciplinom u narednih 15 dana i nadam se da ćemo slaviti dobre rezultate", rekao je Stevandić novinarima u Banjaluci.

On je istakao da će i, nakon smanjenja broja slučajeva korona virusa, bolnice biti opterećene s obzirom na to da pacijenti na respiratorima provode duže vrijeme, čak i do 30 dana.

Stevandić je ocijenio da su institucije Srpske, s obzirom na raspoložive resurse koji su neuporedivo manji u odnosu na zemlje u regionu, adekvatno reagovale na situaciju u vezi sa pojavom korona virusa zbog čega zaslužuju svaku pohvalu.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić i Nenad Stevandić posjetili su danas u Banjaluci objekte u krugu stare Hirurgije, gdje bi nakon adaptacije trebalo da bude na raspolaganju 400 kreveta namijenjenih isključivo za lica oboljela od virusa korona.

Adaptacija objekata u krugu stare Hirurgije biće završena uskoro.

U Republici Srpskoj do sada je potvrđeno 274 lica pozitivnih na virus korona, od kojih su 172 u Banjaluci.