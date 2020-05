Stevandić: Od UKC-a Srpske nećemo praviti rijaliti šou

BANJALUKA - Zamjenik direktora Univerzitetsko kliničkogcentra Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da u ovoj zdravstvenoj ustanovi nije bilo ni jedne incidentne situacije da se predviđene mjere nisu sprovodile.

“Protokoli su uspostvljeni mnogo prije nego u drugim bolnicima. Nabvka opreme 13. marta respiratora, pa rengeni. A sada se o tome priča. Imamo 900 zaraženih u Srpskoj, preminulo 43. Procentualno najveći broj testiranja rađen u Republici Srpskoj. Od toga 150 koji se liječe u UKC Srpske, u ostalim bolnicima Srpske je 47”, navodi Stevandić, a prenosi RTRS.

Važno je reći, kaže da nisu našli epidemiološku vezu da se neko od radnika nije odgovorno ponašao.

“Komunikacija sa novinarima mora biti bolja. Recite kakav vam je dokumenat potreban, i dobićete. Ništa ne krijemo sve vijesti su transparentne, i lako provjerljive”, podvukao je Stevandić, odgovarajući na pitanja novinara.

Ističe da niko nije pošteđen odgovornosti.

“Svi smo spremni da za svoj dio odgovaramo, ako je prekršeno neko epidemiološko pravilo. I to nije sporno, ali jeste da unaprijed proglašavamo ljude krivcima, a to nema smisla. Od heroja pokušavate da ljude stavite na stub srama, i to nije uredu. UKC Srpske nećemo pretvoriti u rijaliti šou. Iznose se stvari koje su neprirodne, i to nemožemo dozvoliti”, rekao je zamjenik generalnog direktora UKC-a Srpske Nenad Stevandić.