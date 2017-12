Štićenici samostana i Doma penzionera slavili Božić sa prijateljima druge vjere

DOBOJ, TUZLA - Jaslice, ukrašen bor, pokloni..., sve to za Božić imaju štićenice dobojskog samostana svete male Terezije, o kojima brinu tri sestre služavke malog Isusa, i omogućile su im prazničnu atmosferu kao kod kuće.

Na Božić je topla atmosfera bila i u Domu penzionera u Tuzli, gdje su katolički vjernici slavili sa prijateljima pravoslavne i islamske vjeroispovijesti.

Štićenice dobojskog samostana su dobile na Badnji dan darove i obradovale se kao djeca.

"Znate kako su vesele, pričaju. Žao im je što nisu kod svoje obitelji, ali, evo, opet su sretne što su negdje prihvaćene gdje su na sigurnom", kaže za "Nezavisne" sestra Vladislava Blažević, predstojnica samostana.

Da bi jednu od štićenica, Slavku Govedaricu (83) razveselila, bez razmišljanja je s njom zapjevala pjesmu "Moj golube", a potom nas povela u obilazak samostana, koji pruža smještaj za stare bez razlike u vjeri ili naciji.

Iako su daleko od svojih porodica, sestre su se potrudile da štićenicama samostana za Božić ništa ne nedostaje, ali su se one ipak prisjetile kako je to bilo nekada u njihovom zavičaju.

"Božić se čeka godinu dana, posti se i raduje... Neko je bio siromašniji, neko bogatiji, ali uvijek su se pekle pečenice, pravile gibanice, keške, pšenica se kuvala sa kokošima, razni kolači... Sve što je najljepše za Božić se spremalo. Danas su druga vremena, drugačije se sprema i drugačije slavi", priča Ana Milić (82) iz Živinica, koja se uz pomoć sestara oporavila od teške operacije koju je imala.

Maru Mostarac (78) iz Žepča smo zatekli u trpezariji... Razgovarala je sa Slavkom Govedaricom, te se i ona prisjetila Božića koji je do prije nekoliko godina provodila sa svojom porodicom.

"Kada dođemo sa ponoćke, sjednemo zajedno da jedemo. Puno nam je značilo kad pada snijeg, a ne ovako kao sada, jugovina", priča Mara Mostarac.

Janja Mulabdić (97) iz Živinica nam je pokazala lutku koju je dobila i od koje se, kaže sestra Vladislava, ne odvaja.

"One su ovdje s nama sretne, i mi smo s njima, jer gledamo u njima malog Isusa, ovo malo dijete koje se rodilo radi nas. I on je nama ostavio taj amanet da se mi brinemo za takve osobe", kaže sestra Vladislava.

A u Domu penzionera u Tuzli pripadnici pravoslavne i islamske vjeroispovijesti prethodnih dana su za svoje prijatelje katolike, s kojima dijele krov nad glavom, pripremali čestitke, a koje su im juče uručili.

Ljuba Divković iz prigradskog naselja Lipnica već četiri godine živi u Domu penzionera u Tuzli, a kaže da je ovaj praznik za nju od velikog značaja i da vjeruje u rođenje Isusa Hrista u čiju čast je juče i pripremila posebnu gozbu.

"Sin je pripremio pečenicu, kćerka mi je poslala kolače, a ja sam pripremila gibanicu. To ću da podijelim sa svojim prijateljima ovdje s kojima proslavljam ovaj blagdan. Ovdje se slažem sa svima, svi smo kao jedna velika porodica. Skupa proslavljamo sve blagdane i to me posebno veseli", kaže Ljuba.

Sadeta Hasičić iz Lukavca već pet godina živi u ovoj ustanovi, a Božiću se radovala isto kao i njeni prijatelji katolici.

Božićnu trpezu pripremile su i Mara Ivaković i Ljuba Pirić, koje proslavljaju praznik zajedno sa Hajrom Ahmetagić.

"Za nas katolike Božić je najradosniji blagdan i u ovom danu se trudimo maksimalno opustiti s prijateljima", kaže Ljuba.