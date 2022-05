Stiglo zahlađenje, pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje oblačno i vjetrovito vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Jutros je pretežno oblačno, ponegdje na sjeveru pada slaba kiša, dok na istoku lokalno oko rijeka ima magle.

Naoblačenje praćeno padavinama, koje je jutros zahvatilo sjeverne krajeve, do kraja dana će se proširiti ka jugu i istoku gdje će biti i lokalnih nepogoda, uz jače pljuskove i pojavu grada ponegdje, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče se na sjeveru očekuju jače padavine.

Duvaće slab do umjeren vjetar, jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna dnevna temperatura od 18 na sjeverozapadu do 30 na jugoistoku, a u višim predjelima od 15 stepeni Celzijusovih.

Temperatura izmjerena jutros: Han Pijesak 13, Sokolac 14, Čemerno 15, Mrkonjić Grad i Bijeljina 16, Bihać, Novi Grad, Prijedor, Sarajevo i Tuzla 17, Bileća i Doboj 18, Banjaluka i Zenica 19, Trebinje 20, te Mostar 21 Celzijusov stepen.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sutra se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine, u Hercegovini jugo, a u Bosni vjetar sjevernog smjera. Jutarnja temperatura vazduha većinom između 6 i 11, na jugu zemlje do 17, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 21, na jugu zemlje do 26 stupnjeva.

U ponedjeljak, 30. maja, u BiH će biti pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Do kraja dana očekuje se postupan prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha većinom između 7 i 12, na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 17 i 22, na jugu do 26 stupnjeva.

U utorak se prema prognozi Zavoda očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana moguće je naoblačenje, ponegdje u centralnim i istočnim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura vazduha većinom između 10 i 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26, na jugu do 26 stepeni.