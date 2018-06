Stiglo zahlađenje u BiH, jutarnje temperature od 4 stepena

SARAJEVO - U jutarnjim satima i dio prijepodneva u centralnim i istočnim područjima BiH sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično može pasti kiše i uglavnom prohladno.

Prijepodne će doći do postepenog razvedravanja. U ostatku BiH biće malo do umjereno oblačno i sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren u Bosni sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini umjerena bura.

Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu od 12 do 18, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu od 23 do 26 stepeni.

Temperatura izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica deset stepeni, Drinić 12, Krupa na Uni 13, Han Pijesak i Mrkonjić Grad 14, Banjaluka i Prijedor 15, Doboj 16, Srebrenica 17, Sokolac i Bijeljina 19, Sarajevo, Kalinovik i Zvornik 20, Foča i Višegrad 21, Gacko 22, Bileća i Nevesinje 23, Mostar 25, Rudo i Trebinje 27 i Stolac 30 stepeni Celzijusovih.