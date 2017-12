Stipendisti bez posla ili napuštaju zemlju

BANJALUKA - Stipendiranje studenata u Republici Srpskoj nije u potpunosti transparentno niti se sredstva koriste na najbolji način, a prva isplata stipendije nerijetko bude i pet mjeseci nakon završenog konkursa.

Ovo se, između ostalog, navodi u reviziji učinka na temu stipendiranja studenata u RS, koju je uradila Glavna služba za reviziju javnog sektora, iz koje se može zaključiti da je stipendiranje studenata u Republici Srpskoj nekoordinisano, opterećeno nepotrebnim procedurama i bez velikog efekta.

"U RS se najvećim dijelom stipendiraju najuspješniji studenti, ali najčešće sa zanimanjima koja su višak na tržištu rada, što za posljedicu ima da većina stipendista poslije završetka studija ostaje nezaposlena ili napušta zemlju", naveli su revizori.

Što se tiče samih stipendija, one zavisno od toga ko ih dodjeljuje iznose od 100 KM, koliko daju pojedine opštine, do 800 KM, koliko dobijaju pojedinci iz Fonda "Dr Milan Jelić".

"Prema relevantnim istraživanjima položaja mladih u BiH provedenim u posljednjih nekoliko godina, mjesečni iznos stipendija se kreće od 100 do 200 KM, bilježeći trend smanjivanja", navode revizori.

U posljednje četiri školske godine u prosjeku oko 8.800 stipendija bude podijeljeno godišnje u vrijednosti od oko 9,5 miliona KM. Ukupno vrijeme od početka akademske godine do prve isplate u zavisnosti od davaoca stipendije je od tri i po do deset i više mjeseci.

"Situacija sa stipendijama se mora popravljati, od toga da iznos stipendija bude veći do toga da se ne kasni s isplatama. U suštini svako ko dobije stipendiju ona mu bude isplaćena, ali je pitanje kada. Isplate idu preko trezora i tu sve kasni, ali bi možda bilo dobro da one imaju prioritet, jer je to često studentima jedini izvor prihoda", rekao je Milan Milišić, predsjednik Studentskog parlamenta Istočno Sarajevo.

Jedan od problema je i to što ciljevi stipendiranja nisu potpuno mjerljivi niti je definisano na koji način i u kojoj mjeri bi stipendiranje studenata trebalo da doprinese tim ciljevima. Informacije ili izvještaje o stipendiranju studenata uglavnom rade svi davaoci stipendija, ipak ukupni podaci o svim stipendijama u RS uglavnom nisu dostupni javnosti.

Zabrinjavajući podatak je i taj što je u posljednje četiri godine broj studenata prvog ciklusa studija pao za 15 odsto, s tim da i pored toga stagnira broj stipendija koje daju Ministarstvo prosvjete i kulture i Fond "Dr Milan Jelić", dok su stipendije koje daju opštine i gradovi u odnosu na ranije godine u padu za 10 odsto, a dodijeljena sredstva manja za 15 odsto.

Kao jedan od problema revizori su naveli i rangiranje studenata sa socijalnim statusom, navodeći da na dodjelu tih stipenija više utiče uspjeh studenta nego bodovi po osnovu socijalnog statusa. Primjera radi, relativno dobri studenti s prosjekom osam i sa lošijim socijalnim statusom ne budu rangirani iznad studenata sa boljim prosjekom i sa značajno boljim socijalnim statusom.

"Student ne dobije stipendiju s prosjekom iznad osam i primanjima po članu domaćinstva ispod 150 KM, dok stipendiju dobije student s prosjekom devet i primanjima po članu domaćinstva od preko 300 KM", naveli su revizori.