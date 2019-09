Stiže hladni talas u BiH: Jaki pljuskovi i vjetar, na planinama snijeg

​Toplo vrijeme u BiH će trajati još dva dana, jer je već za četvrtak najavljen veliki pad temperature koji će donjeti pljuskove i vjetar, a u planinskim predjelima je moguća susnježica i slab snijeg.

Kako je navedeno na sajtu federalnog hidrometerološkog zavoda hladni talas u BiH stiže iz Evrope.

Srijeda

Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblačnosti očekuje se u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Krajem dana i u večernjim satima kiša se očekuje u Krajini i u Hercegovini. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu od 14 do 19, a najviša dnevna temperatur od 22 do 28 stepeni.

Četvrtak

Oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Padavine mogu biti i obilnije. U višim planinskim područjima moguća je i pojava susnježice ili snijega. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu od 14 do 18, a najviša dnevna temperatura se i neće bitnije promjeniti u odnosu na jutarnju.

Petak

Umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 13, najviša dnevna temperatur od 14 do 20, na jugu do 22 stepena.