Stiže kiša, pljuskovi i grmljavina

BANJALUKA - Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost.

Tokom dana porast naoblačenja. Poslije podne i u večernjim satima očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina.

Ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne pljuskovi mogu biti i intenzivniji. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni.

Jutarnje temperature od 7 do 12, na jugu od 13 do 18, a dnevne od 21 do 26 °C.

Četvrtak

U četvrtak nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 9 do 14, na jugu od 13 do 18, a dnevne od 21 do 27 °C.

Petak

U petak u većem dijelu BiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme, na jugu pretežno sunčano. Prije podne slaba kiša ili pljusak se očekuje na sjeverozapadu BiH. Tokom dana i u večernjim satima sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Jutarnje temperature od 9 do 14, na jugu od 13 do 18, a dnevne od 19 do 24, na jugu od 23 do 28 °C.