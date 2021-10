Stiže li nam više sunca, prognoza vremena za narednu sedmicu

Prema prognozi hidrometeorološkog zavoda FBiH, u nedjelju, 17. oktobra, u Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 11 do 17, na jugu do 20 stepeni Celzijusovih.

Prvog dana naredne sedmice, 18 oktobra, prema prognozi, jutro će biti sunčano. U jutarnjim satima i veći dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove biće magle i niske naoblake. Tokom dana očekuje se umjeren porast naoblake. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 15 do 21 stepeni Celzijusovih.

Za utorak, 19. oktobra, prognozira se sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 16 do 22 stepeni.

U srijedu, prema prognozi Zavoda, očekuje se sunčano uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima magla po kotlinama Bosne. Očekivane jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 16 do 22 stepeni.

U periodu od 18. pa do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenljivo vrijeme sa povremeno slabom kišom.

Na jugu zemlje se očekuje promjenljivo oblačno i djelimično sunčano. Temperature vazduha u blagom porastu.

Minimalne temperature biće u rasponu od 5 i 10 u Bosni, do 14 stepeni u Hercegovini. Maksimalne temperature variraće između 11 i 16 u Bosni, na jugu Hercegovine do 18 stepeni Celzijusovih.