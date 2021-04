Stiže nova promjena vremena u BiH

Promjenljivo vrijeme praćeno kišom očekuje se u narednih sedam dana, prognoza je Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Očekivane padavine biće pljuskovite i povremeno praćene grmljavinom. Početkom maja izgledna je kratkotrajna stabilizacija vremenskih uslova, potom period promjenljivog vremena od 3. do 8. maja. Stabilnije vrijeme bez padavina očekuje se od 9. maja do kraja prognoznog perioda.

Do srijede, 28. aprila, izgledne se niže temperature vazduha u odnosu na protekli period, prognozirane minimalne vrijednosti u Bosni se očekuju od 5 do 10, na planinama od -3 do 2, a u Hercegovini od 9 do 14°C. Najviša dnevna temperatura vazduha u Bosni između 12 i 17, na jugu do 19°C.

Od 29. aprila do kraja prognoznog perioda, 11. maja, temperature će biti prikladnije godišnjem dobu, jutarnje u Bosni od 6 do 11, u Hercegovini od 9 do 14°C, očekivane dnevne temperature u Bosni između 17 i 22, u Hercegovini od 20 do 25°C.