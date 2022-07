Stiže novi toplotni talas u BiH, dani bi mogli biti nepodnošljivi

Temperature ove sedmice biće u porastu, a prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, od sredine sedmice, uz novi toplotni talas ove godine, dani bi mogli biti teže podnošljivi.

Vrhunac toplotnog talasa očekuje se za vikend.

Nešto više temperature prognozirane su za jug Hercegovine, a u centralnim područjima Bosne uz nešto niže dnevne temperature do petka se očekuje svježina u jutarnjim satima.

Sutra će u BiH biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Duvaće slab do umjeren vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni.

Za srijedu je prognozirano sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Očekivana jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni.

U četvrtak se očekuje sunčano i vruće, tokom dana mala oblačnost. Prognozirana jutarnja temperatura je od 16 do 23, na jugu do 26, a najviša dnevna od 30 do 36, na jugu do 39 stepeni.

U petak će, prema prognozi Zavoda, biti sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Razvojem oblačnosti, ponegdje u višim područjima, moguć je i kratkotrajni pljusak. Očekina jutarnja temperatura biće od 16 do 23, na jugu do 26, a najviša dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni.

Na prostoru Bosne i Hercegovine, prema trenutno raspoloživim sinoptičkim kartama, do kraja mjeseca prevladavaće sunčano i suvo vrijeme uz veoma malu oblačnost i visoke temperature vazduha.

Minimalne jutarnje temperature vazduha variraće od 15 do 22 stepena u Bosni, na jugu zemlje do 26 stepeni. Najviše dnevne temperature biće između 32 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena.

Visoke temperature i visok indeks UV zračenja može štetno djelovati na zdravlje stanovništva, podsjećaju iz Zavoda.

Takođe, upozoravaju da visoke temperature, suv vazduh i mala vlažnost pogoduju nastanku požara.

Preporuka je da se redovno prate obavještenja i upozorenja nadležnih institucija i da se ljudi pridržavaju datih uputstava.

Neophodna preraspodjela radnog vremena

Iz Saveza sindikata Republike Srpske pozivaju poslodavce da radnike ne izlažu vrućinama s obzirom na to da je najavljen toplotni talas.

Predsjednik Sindikata radnika građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti Republike Srpske Dragana Vrabičić rekla je Srni da, nažalost, Zakonom o radu ili nekim drugim zakonom nije uređeno koja se temperatura smatra visokom da bi radnici bili oslobođeni rada, te da je to ostavljeno poslodavcima.

Vrabičićeva je navela da su i prije desetak dana, tokom prvog toplotnog talasa, apelovali na poslodavce, ali da je primijećeno da, nažalost, nema nekakve preraspodjele radnog vremena i da su radnici i u toku najvećih vrućina na građevinama, na odvozu smeća.

"Nadamo se da će sada to shvatiti malo ozbiljnije, jer ljudima pada koncentracija, ne mogu da budu na vrućini i da rade, a samim tim moguće su nesreće ili pogoršanje zdravstvenog stanja", napomenula je Vrabičićeva.

Direktor banjalučkog Doma zdravlja Nevena Todorović sugerisala je poslodavcima da se pridržavaju preporuka i zaštite na radu za radnike na otvorenom koji su izloženi visokoj temperaturi vazduha.

Todorovićeva je rekla Srni da građani i radnici na otvorenom treba da se pridržavaju preporuka ukoliko narednih dana temperatura bude visoka, kako je najavljeno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ona je naglasila da je važno izbjegavati boravak na suncu od 10 do 17 časova, što se posebno odnosi na djecu, trudnice, starije osobe i hronične bolesnike, prije svega kardiovaskularne.

"Preporučuje se uzimanje dovoljne količine tečnosti, prije svega vode i nezaslađenog čaja, a ne slatkih napitaka, osim ako to iz nekog razloga nije neophodno. Ne treba piti mnogo kafe, ni alkohola. Preporuka je da se jede češće u manjim obrocima, koji moraju biti lako svarljivi i više tečni", rekla je Todorovićeva.

Osim preporuke da se bez potrebe ne izlazi u najtoplijem dijelu dana, Todorovićeva je navela da je neophodno izbjegavati i težak fizički rad u tom periodu.

"Preporučuje se tuširanje mlakom vodom, da se oblači lagana, široka, svijetla odjeća od prirodnih materijala, šešir i sunčane naočare, kao i da se koriste sredstva sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja", naglasila je Todorovićeva.

Kada je riječ o rashlađivanju prostorija, ona je poručila da temperatura ne treba da bude previše niska u odnosu na vanjsku.

"Ne možemo rashladiti prostor na 18 stepeni Celzijusovih, a da nakon toga izađemo na ulicu gdje će temperatura biti 38 stepeni. Nije preporučljivo da se prostor rashlađuje u tako velikim rasponima. Temperatura treba da se održava noću oko 24, a danju ispod 30 stepeni", napomenula je Todorovićeva.

Prema njenim riječima, u toku dana Služba porodične medicine i ambulante porodične medicine nisu mnogo opterećene prilivom pacijenata zbog spoljne temperature, ali u večernjim časovima jeste Služba hitne medicinske pomoći.

"Služba hitne pomoći je u večernjim časovima opterećena većim prilivom pacijenata na čije tegobe utiče povišena spoljašnja temperatura", rekla je Todorovićeva.

Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić rekao je Srni da su poslodavci uvijek postupali u skladu s preporučenim zdravstvenim mjerama.

"Kao i do sada kada su velike vrućine, oni koji rade na suncu i na otvorenom imaju određenu preraspodjelu rada ili duže pauze, u zavisnosti od djelatnosti i načina na koji se to rješava", rekao je Trivić.