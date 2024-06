Stiže opasan toplotni talas: Nižu se upozorenja

​Ove sedmice, kao što je i najavljeno, očekuje se da će temperature u centralnoj Evropi, na Balkanu i u istočnoj Evropi preći 30 stepeni, s mogućnošću dostizanja i više od 40 stepeni.

Glavni uzrok nadolazećeg toplotnog talasa je stabilan atmosferski obrazac poznat kao "toplotna kupola".

Poznati slovenački meteorolog Marko Korošec, autor niza tekstova o vremenu na portalu "severe-weather.eu", objavio je detaljnu vremensku prognozu za naredni period, u kojoj, između ostalog navodi da će se vremenski obrazac promjeniti, donoseći toplotne talase u južnu, centralnu i istočnu Evropu.

Najveće temperaturne anomalije predviđaju se za središnju Evropu i Balkansko poluostrvo, a taj toplotni talas će se proširiti Evropom sredinom sedmice, dok će se visok pritisak pomjeriti prema istoku tokom vikenda, povećavajući šanse za teške vremenske uslove u zapadnoj Evropi.

Ove sedmice najavljeno je da će se temperature u centralnoj Evropi, na Balkanu i u istočnoj Evropi dostići više od 30 stepeni, ponegdje i više od 40, dok će na zapadu i sjeveru Evrope temperature ostati blizu ili ispod prosjeka za sredinu juna.

Kako objašnjava, kada se uspostavi dugotrajno stabilno vrijeme, toplotna kupola pojačava toplotne talase. Ukratko, prenosi "Večernji list", toplotna kupola djeluje kao poklopac koji zadržava toplu vazdušnu masu i pritiska je prema tlu. To rezultira lijepim, stabilnim i često suvim vremenom s minimalnim šansama za padavine.

Takođe, kako se upozorava, suša i toplije vrijeme povećavaju rizik od požara zbog razvoja suvih uslova ili njihovog pogoršanja. Primjeri su poznati iz Pacifičkog sjeverozapada i drugih dijelova zapadne Sjeverne Amerike posljednjih godina, kao i iz Evrope, poput Grčke i Portugala, tokom prošlih ljetnih sezona.

Toplinska kupola takođe često doprinosi smrtonosnim toplotnim talasima širom svijeta, jer visoke temperature obično traju vrlo dugo. U 2023. godini takvi događaji toplotne kupole donijeli su rekordne temperature u mnogim zemljama, čak i tokom jesenjih mjeseci.

Kada je toplotna kupola vrlo izražena, može dovesti do obaranja istorijskih temperatura, kao što smo vidjeli širom svijeta ove godine. Ovaj fenomen posebno je upečatljiv kada se razvija rano tokom ljeta ili u kasnoj jeseni.

Prvi značajan toplotni talas ovog ljeta razvija se od utorka do subote, donoseći visoke temperature većem dijelu evropskog kontinenta. Najtoplija vazdušna masa biće od Italije do središnjeg Balkana, Njemačke, Češke, Slovačke, Mađarske i Poljske od srijede do petka, piše na stranici "Severe Weather Europe".

Iako toplotni talas neće trajati dugo, vazdušna masa će se značajno zagrijati u poređenju sa uslovima koje je Evropa doživjela do sada ovog mjeseca.

Slovenački meteorolog piše da se u četvrtak i petak vrlo visoke temperature očekuju širom Balkanskih zemalja, gdje će se najviše temperature približiti 40°C. Okolne regije takođe će imati "problema" s visokim temperaturama.

Nakon srijede, očekuje se da će temperature porasti iznad 35°C širom Grčke, Sjeverne Makedonije i Bugarske. Najviše temperature za južne balkanske zemlje predviđene su za četvrtak, s nekim dolinama koje će dostići opet 40°C, ali neće biti tako ekstremno kao prošle sedmice.

Sljedećeg vikenda stići će osvježenje sa zapada i vratiće se temperature na normalne vrijednosti za jun, od 20 do 30 stepeni.

S druge strane, postoji i povećan rizik od teških oluja od Španije, preko Francuske do Švajcarske, Njemačke i Poljske, posebno od srijede do petka. U četvrtak će se rizik od teških vremenskih uslova povećati u Francuskoj, Švajcarskoj, Beneluksu i Njemačkoj, dok će se dan kasnije frontalni sistem premjestiti dalje na istok, što će donijeti teške oluje Njemačkoj, Austriji, Češkoj i Poljskoj. U tim su područjima, navodi se, moguće oluje s jakim vjetrovima, velikim gradom, obilnom kišom i mogućim tornadima, prenosi "b92".

