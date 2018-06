Stiže promjena, narednih dana više od 30 stepeni

U Bosni i Hercegovini se od vikenda očekuje stabilizacija vremenskih prilika, a temperature vazduha će se naredne sedmice penjati i do 35 stepeni celzijusa.

Sutra tokom dana u BiH se predviđa nestabilno vrijeme sa pljuskovima. Vjetar slab zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha uglavnom između 10 i 14, na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna temperatura vazduha većinom između 18 i 24, na jugu zemlje do 27 stepeni.

U subotu pretežno oblačno vrijeme sa slabim pljuskovima i dosta toplije. Jutarnja temperatura uglavnom između 12 i 17, a najviša dnevna temperatura vazduha većinom između 20 i 25, na jugu zemlje od 27 do 30 stepeni.

U nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 9 i 13, na jugu zemlje od 14 do 18, a najviša dnevna temperatura većinom između 20 i 25, na jugu zemlje od 29 do 32 stepena.

Početak sedmice donosi i stabilizaciju vremena i više sunca, a meterolozi prognoziraju da će se živa u termometru krajem sedmice popeti i na 35 stepeni celzijusa.