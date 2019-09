Stiže promjena vremena, danas padavine

Danas se u BiH očekuje oblačno vrijeme uz mogućnost padavina prije podne.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha između 9 i 14, na jugu zemlje do 19, a najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 11 i 16, na jugu zemlje od 24 do 28 stepeni Celzijusa.

Sarajevo + 13 ºC

Banjaluka + 14 ºC

Bijeljina + 14 ºC

Bihać + 13 ºC

Livno + 14 ºC

Mostar + 22 ºC

Zenica + 13 ºC

Trebinje + 23 ºC

Četvrtak

max + 24 ºC

min. + 4 ºC

Petak

max. + 24 ºC

min. + 2 ºC