Stiže promjena vremena, od vikenda minus

BANJALUKA - Prema podacima federelnog hidrometerološkog zavoda od vikenda nam stiže svježije vrijeme, a sredinom sljedeće sedmice i kiša, susnježica i snijeg.

Na planinama je već sutra prognoziran slab nijeg, dok će u ostatku zemlje biti sunčano ali znatno hladnije

Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između -2 i 3°C, na jugu zemlje i do 8°C. Najviša dnevna uglavnom između 5 i 11°C, na jugu zemlje od 11 do 16°C.

U subotu u BiH pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno sunčano. Više oblačnosti jedino u sjevernim područjima Hercegovine.

Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između -3 i 2°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 4 i 8°C, na jugu zemlje od 9 do 13°C.

U nedjelju pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između -5 i 0°C, na jugu zemlje do 4°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 1 i 6°C, na jugu zemlje od 7 do 11°C.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana se očekuju padavine sa juga koje će tokom noći na utorak zahvatiti cijelu zemlju.

U nizinama se prognozira kiša, a u višim područjima BiH snijeg. Vjetar slab promijenljivog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između -5 i 0°C, na jugu zemlje do 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 6°C, na jugu zemlje od 7 do 10°C.