Stiže promjena vremena, pogledajte šta nam donosi kraj maja

BANJALUKA - Kraj maja donosi nestabilne vremenske prilike. Prema najavama iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda očekuju nas kiša i pljuskovima koji će biti praćeni grmljavinom u pojedinim dijelovima, kao i pad temperatura.

U subotu, 28. maja, na sjeveru se očekuje zahlađenje uz oblačno i vjetrovito vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Na jugu i istoku u prvom dijelu dana i dalje vrlo toplo i sunčanije vrijeme.

Do kraja dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom će se proširiti ka jugu i istoku gdje će biti i lokalnih nepogoda uz jače pljuskove i pojavu grada ponegdje. Uveče na sjeveru jače padavine.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, poslijepodne pojačan u zoni padavina, na jugu uveče umjerena bura.

Očekivane minimalne temperature vazduha u subotu kretaće se od 15 stepeni Celzijusovih do 21, u višim predjelima od 11. Maksimalna temperatura vazduha od samo 18 stepeni na sjeverozapadu do 30 na jugoistoku, u višim predjelima od 15 stepeni. Uveče dalje zahlađenje.

Drugog dana vikenda, u nedjelju, 29. maja, očekuje se znatno hladnije i oblačno sa kišom.

Padavine će biti češće na zapadu i jugu gdje će biti i jačih pljuskova sa grmljavinom. Na krajnjem sjeveru više suvog vremena uz povremenu kišu tokom poslijepodneva i večeri.

Minimalna temperatura vazduha u nedjelju kretaće se od šest do 12, na jugu do 18 stepeni Celzijusovih. Maksimalna temperatura vazduha od samo 16 na sjeverozapadu do 25 na jugu, u višim predjelima od 11 stepeni.

Početak naredne sedmice donosi promjenljivo vrijeme.

U ponedeljak, 30. Maja očekuje se oblačno, svježije I kišovito vrijeme. Na jugu će biti malo toplije uz povremene jače pljuskove sa grmljavinom. Do kraja dana padavine prestaju uz postepeno razvedravanje tokom noći.

Minimalna temperatura vazduha od sedam do 13 stepeni, na jugu do 15. Maksimalna temperatura vazduha od samo 16 do 23, na jugu 25, u višim predjelima od 12 stepeni Celzijusovih.

U utorak, 31. maja, očekuje nas jutro pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i suvo. Tokom dana toplije i sunčano, ponegdje u centralnim i istočnim krajevima mogući su kratkotrajni pljuskovi poslijepodne.

Dnevna temperatura u porastu. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 17 stepeni, na jugu do 19. Maksimalna temperatura vazduha od samo 23 do 29, u višim predjelima od 19 stepeni Celzijusovih.