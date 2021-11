Stiže promjena vremena

Nakon stabilnog, vedrog i prohladnog perioda, izraženije južno strujanje vazduha, povećanje naoblake i kiša u utorak, 2. novembra, najava su promjene vremenskih prilika na prostoru Bosne i Hercegovine, prognoza je Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Od srijede kiša, povremeni pljuskovi i umjeren do jak jugo karakterisaće vremenske prilike u BiH do subote, 6. novembra. Temperature vazduha biće u porastu. Pojava slabog mraza moguća je samo na visokim planinama.

Prema prognozi Zavoda, minimalne jutarnje temperature vazduha u naredna dva dana variraće od 5°C do 11°C u Bosni, na jugu zemlje do 13°C. Najviše dnevne temperature između 14 i 20 stepeni. Od četvrtka jačanjem juga doći će i do porasta temperature vazduha. Jutarnje temperature od 11 do 16 stepeni, a najviše temperature između 17 i 23 stepena.

U periodu od 7. do 11. novembra prevladavaće umjereno oblačno i djelimično sunčano. Padavine su moguće u periodu od 12. do 15. novembra. Temperature vazduha biće malo iznad prosječnih vrijednosti za ovo doba godine.

Minimalne temperature vazduha biće u rasponu od 7°C i 12°C u Bosni, do 14°C u Hercegovini. Maksimalne dnevne temperature variraće između 14 i 20 stepeni.