Stiže promjena vremena

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz postepeno naoblačenje tokom dana.

Poslijepodne i uveče širom zemlje se očekuju pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 14, a najviša dnevna do 28 stepeni Celzijusa.

U Hercegovini se u sutra prije podne očekuje pretežno sunčano vrijeme, a u ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Poslije podne porast oblačnosti praćen pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 16 do 22, na jugu do 27 stepeni.

I u petak umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 16 do 21, na jugu do 26 stepeni.

Dok prvog dana vikenda možemo očekivati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Nešto manje odlačnosti i sa slabim uvjetima za padavine očekuje se u Hercegovini, navode meteorolozi, prenosi N1.

Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 14, na jugu do 18, a najviša dnevna od 15 do 21, na jugu do 26 stepeni.