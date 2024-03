Stiže snijeg u Srpsku

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima, a na planinama sa susnježicom i snijegom.

Tokom jutra biće promjenljivo i pretežno oblačno, ponegdje uz slabu kišu, na istoku i sjeveroistoku uz kraće sunčane intervale. Slaba magla ili niska oblačnost mogući su lokalno uz rijeke i po kotlinama, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Hercegovini će tokom dana biti oblačno sa kišom ili pljuskovima praćenim grmljavinom.

Jutarnja temeperatura vazduha biće od od jedan do šest, na jugu do osam, u višim predjelima od minus jedan stepen, a dnevna od devet do 15, u višim krajevima od pet stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus dva, Čemerno dva, Han Pijesak tri, Kalinovik četiri, Gacko i Sokolac pet, Bileća, Foča, Bihać i Livno osam, Kneževo i Drvar devet, Novi Grad, Srebrenica, Trebinje, Rudo i Široki Brijeg 10, Prijedor, Bugojno, Mostar, Sanski Most i Sarajevo 11, Mrkonjić Grad 12, Šipovo, Banjaluka, Srbac i Neum 13, Zenica 14, Zvornik i Tuzla 15, Doboj i Gradačac 17, Bijeljina 18 stepeni Celzijusovih.

