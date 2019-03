Stiže toplije vrijeme, sutra i do 20 stepeni celzijusovih

​SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje sunčano vrijeme uz slabu do umjerenu oblačnost, sa temperaturom vazduha do 20 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti malo do umjereno oblačno i prohladno sa slabim mjestimičnim mrazom u nižim i umjerenim u višim predjelima, a po kotlinama i riječnim dolinama moguća je kratkotrajna magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, dok će u Hercegovini biti slaba do umjerena bura.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus dva do četiri, na jugu do 10, a dnevna od 11 do 17, na jugu do 20 stepeni Celzijusovih, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus osam, Han Pijesak šest, Kalinovik sedam, Gacko, Ivan sedlo i Sokolac osam, Srebrenica i Mrkonjić Grad 11, Jajce, Sarajevo i Tuzla 12, Bihać, Doboj, Zenica i Foča 13, Bijeljina, Prijedor, Zvornik i Višegrad 14, Banjaluka i Brčko 15, Bileća 16, Mostar i Trebinje 17, te Neum 19 stepeni Celzijusovih.