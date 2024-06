Stiže toplotni talas, temperature će dostizati 38 stepeni

Pred nama je sunčan i topao, prijatan ljetnji dan. Kasnije poslije podne i uveče jači razvoj oblačnosti ponegdje će donijeti lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Sljedeće sedmice u Srbiji se očekuje veoma toplo vrijeme. Područje će biti pod uticajem vrele vazdušne mase sa sjevera Afrike, koja će usljed uticaja termičkog visinskog grebena pristizati do našeg područja, dok će pod uticajem anticklona sa Apeninskog poluostrva, biti vedro.

Dakle, sljedeće sedmice u Srbiji će biti sunčano i tropski toplo.

Maksimalna temperatura već od utorka u svim predelima biće iznad 30°C, od srijede u mnogim predjelima i iznad 35°C.

Od četvrtka do nedjelje temperatura će lokalno biti i do 38°C.

Sljedeće sedmice u urbanim sredinama na sjeveru, naročito u Vojvodini i u Beogradu, pri čemu se minimalne temperature neće spuštati ispod 20°C, u Beogradu ni ispod 25°C.

S obzirom na to da je prosjek maksimalne temperature za ovo doba godine u Srbiji od 24 do 28°C, one će sljedeće sedmice biti više i za 10 stepeni od napomenutog prosjeka.

Sljedeće sedmice očekuju se i vrlo visoke vrijednosti indeksa UV zračenja, pa se u periodu od 10 do 16 časova ne prpeoručuje izlaganje suncu duže od 10-15 minuta bez adekvatne zaštite.

Visok vazdušni pritisak iznad našeg područja, neće dozvoljavati frontalnim i oblačnim sistemima sa padavinama i olujama da sa Atlantika i centralne Evrope stignu do našeg područja i ovi sistemi premještaće se preko severne, zapadne i centralne Evrope.

Prema trenutnim prognozama, od 24. juna slijedi blago osvježenje, uz prolazne pljuskove sa grmljavinom. Iako se očekuje pad temperature za 10 stepeni, one će vratiti na normalne vrijednosti, tako da će biti toplo, ali znanto ugodnije i prijatnije, prenosi Telegraf.

