Stiže zahlađenje uz kišu i snijeg

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje zahlađenje sa kišom, u planinama sa snijegom, koji će popodne početi da pada i u nižim krajevima.

Ujutro će preovladavati oblačno vrijeme sa slabom kišom u sjevernim predjelima i dijelom na istoku, dok će u Hercegovini biti oblačno i suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Padavine će tokom dana jačati, pa će na sjeverozapadu i istoku biti pljuskova, a u planinama snijega, dok se u Hercegovini očekuje slaba kiša. Kasnije popodne i prema kraju dana sa zahlađenjem će kiša u nižim krajevima mjestimično preći u susnježicu i snijeg.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, koji će prema kraju dana i tokom noći jačati.

Jutarnja temperatura vazduha od pet do deset, u planinama oko dva stepena, a najviša dnevna od sedam do 15, u planinama do četiri stepena. Popodne će temperatura vazduha u svim krajevima biti u osjetnom padu.

Osjetno zahlađenje očekuje se u Banjaluci gdje će krajem dana i prema večeri kiša preći u susnježicu i snijeg. Ujutru će temperatura vazduha biti oko 10 stepeni, a tokom dana u padu, pa će minimalna biti oko nula stepeni u večernjim satima.

U utorak, 12. marta, ujutro će biti hladno sa snijegom u centralnim i istočnim krajevima, a tokom dana bez padavina, ali sa umjerenim i jakim sjevernim vjetrom i sa sunčanim intervalim.

Hladno sa mrazom očekuje se u srijedu, 13. marta, kada je krajem dana na krajnjem sjeverozapadu moguća slaba kiša.

Meteorolozi su za četvrtak, 14. mart, najavili pretežno oblačno vrijeme sa kišom i snijegom u planinama. Intezivnije padavine biće tokom jutra i prijepodne u Krajini i Hercegovini. Prestanak padavina i pojava sunačnih intervala očekuju se tokom dana.

Sva tri dana najviša dnevna temperatura od tri do devet, na jugu oko 12 stepeni.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Najtoplije danas je bilo u Bijeljini, Brčkom, Doboju i Zvorniku gdje je u 13.00 časova izmjeren 21 stepen.

U isto vrijeme na Bjelašnici je izmjereno jedan stepen, na Čemernu osam, u Kalinoviku 10, u Gacku 11, na Ivan Sedlu i u Livnu 12, na Mrakovici i na Han Pijesku 14, u Širokom Brijegu 14, na Sokocu, u Bileći i Bugojnu 15, u Mrkonjić Gradu, Šipovu, Krupi na Uni i Bihaću 16, Mostaru, Sarajevu, Neumu, Grudama i Ribniku 17, u Novom Gradu i Sanskom Mostu 18, u Banjaluci, Prijedoru, Srebrenici, Srpcu i Rudom 19, a u Foči i Gradačcu 20 stepeni Celzijusovih.