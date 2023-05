Stižu prve tužbe zbog Trgovske gore

DVOR NA UNI, NOVI GRAD - Građani Dvora na Uni i okolnih mjesta tužili su hrvatsko Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Upravnom sudu u Zagrebu kako bi se pokušali zaštititi od potencijalnog odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, koja se nalazi u ovoj lokalnoj zajednici.

Naime, Udruženje "Green Team" iz Novog Grada, sa druge strane granice, kreiralo je tekst takozvane upravne tužbe kojom su svi građani Dvora na Uni i okolnih mjesta u Hrvatskoj koji bi bili pogođeni potencijalnim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori mogli tužiti hrvatsko Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Mario Crnković, predsjednik ovog udruženja, rekao je za "Nezavisne novine" da jednako kako pomažu da BiH progleda po pitanju slučaja Trgovska gora, tako su se odlučili da pomognu Hrvatskoj da progleda na ovu temu.

"Javno smo objavili tekst prve tužbe, odnosno tekst takozvane upravne tužbe, s obzirom na to da je hrvatsko Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja isključilo mogućnost ikakvih negativnih uticaja na mrežu zaštićenih područja "Natura 2000", koja je udaljena svega 520 metara od planirane lokacije za deponovanje radioaktivnih i drugih opasnih otpada. Niti je rađena procjena uticaja na životnu sredinu, niti imaju argumente za tako nešto. Da budem jasniji, isključili su da postoji mogućnost značajnih negativnih uticaja po životnu sredinu od nuklearnog objekta u graničnom pojasu u koji se namjeravaju smještati radioaktivni otpadi iz nuklearne elektrane "Krško". Znači, smatraju da nuklearni objekat sa radioaktivnim otpadom ne može biti uzrok negativnih uticaja po prirodu. Krajnje apsurdan potez, te smo zbog toga na molbu ljudi iz Dvora, u saradnji sa advokatskom kućom koja je besplatno napisala tužbu, javno objavili tekst tužbe koju je bilo koji građanin Dvora i pogođenog područja mogao podnijeti Upravnom sudu u Zagrebu zaključno sa srijedom", objasnio je Crnković.

Dodaje da su ih 24 časa kasnije dočekale neprijatne vijesti, te da su građani koji su bili raspoloženi da se pravnim putem bore za svoja prava zarad različitih strahova koje ima povratničko stanovništvo u Dvoru na Uni odustali od najavljene akcije.

"Pita li se iko kako je tim ljudima i kako je nama živjeti pod prijetnjom. Više od 20 godina se protivimo toj idiotskoj ideji. Više od 20 godina se protivimo da se na granici BiH i Hrvatske desi svjetski presedan, nešto što se nigdje nije desilo, a to je da se radioaktivni otpadi smještaju uz graničnu rijeku u graničnom pojasu. Da li se neko zaista zapita koliko je daleko spremna ići propagandna i druga mašinerija, samo da slomi otpor. Ovo je ko zna koji put po redu da nam najavljuju smrt i dolazak radioaktivnog otpada", naglasio je Crnković.

Sa druge strane, Nikola Arbutina, načelnik Dvora na Uni, kazao je za "Nezavisne novine" da nije čuo ni za kakvu tužbu protiv Ministarstva gospodarstva i razvoja Hrvatske od strane građana, te da institucije treba da obavljaju svoj posao.

"Mi čekamo studiju o procjeni životne sredine, i sada struka treba da se uključi u to i da svoje mišljenje o svemu. Dosta je politike, a do sada smo samo slušali politiku, bez ikakvih adekvatnih informacija. Ono što ću ponoviti i što stalno govorim je da nema nigdje na svijetu da se odredi lokacija za odlaganje radioaktivnog otpada, a da se ne urade nikakve studije da li je ona pogodna za to", naveo je Arbutina.