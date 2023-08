Stižu zvučna rukometna imena: Doboj raširenih ruku dočekuje svakog gosta

DOBOJ - Zvučna rukometna imena trebalo bi da u Doboj dovedu ljubitelje ovog sporta iz cijele regije, ali i poprave pazare malim privrednicima tokom pet dana tradicionalnog turnira.

Naime, od 14. do 18. avgusta po 54. put će se osam ekipa boriti za titulu, a za svaku mušteriju, osim ugostitelja, boriće se preduzetnici ne samo u prvoj zoni, nego svi koji se bave nekom djelatnošću.

Osim utakmica, publiku će u Doboj privući i koncerti Milice Pavlović, grupe "Van Gogh", trubači Dejana Petrovića, te etno-grupa "Iva", pa će više ljudi biti na ulicama, a time i potencijalnih kupaca.

"Naravno, očekujem veći obim posla, mada je i za sada sasvim u redu, ali od sljedeće sedmice, kako budu strane ekipe dolazile na takmičenje, biće, naravno, i više ljudi. Ja jednostavno nemam konkurenciju, imam kvalitet koji nema niko na ovim našim prostorima. Lokacija je bitna, Jevreji kažu da su tri najbitnije stvari da napreduješ u poslu kada nešto otvaraš, lokacija, lokacija, lokacija. Moja lokacija je idealna. Šta da sam u Starom gradu? Trebala bi mi decenija da bih došao do toga da ubijam posao, a ovdje već jednostavno prolaze ljudi", kaže Đanfranko Keser, koji gostima nudi italijanski sladoled.

Zanatlije uvijek imaju posla, bez razlike da li dolazi dijaspora ili se održava neki skup, mišljenja je sajdžija Milenko Maričić, čija se radnja nalazi u glavnoj gradskoj saobraćajnici, u Ulici Svetog Save.

"Kada je neki veliki događaj, nije bitno da li je neki vašar, da li je turnir, bilo šta da se dešava, narod dolazi tu sa strane. Nas je, naročito časovničara, jako malo, to neće niko da radi jer tu treba malo i ljubavi, nije samo posao. Sve ima svoje. Lokacija je bitna, ovakvu radnju samo okrenite za deset metara unutra, to već nije to... Ja sam imao posla i kada je korona bila. To je prosto tako, ti specifični zanati. Kada ima posla, svi imaju posla, može biti mala neka razlika. Kada nema posla, nema niko toliko posla", poručio je Maričić.

Iako se njena radnja nalazi u strogom centru grada, vlasnica jednog butika ne očekuje da će sportska manifestacija popraviti prodaju robe koju nudi.

"Može biti vjerovatno nekog pomaka, malo. Ali sada neku drastičnu promjenu ne očekujem. Ja najviše radim sa ženama koje su zaposlene, znači poslovne žene. Kod mene je takva neka vrsta robe, tako da ja najviše s njima radim, a ovo ako bude. Vjerovatno će biti nešto malo, ali da sada očekujem na svojim pazarima neku drastičnu promjenu, ne. Kod mene su košuljice, sakoi, hlače, to ne privlači nekog ko dođe sa strane. Ja jedino mogu da kažem za Bajram da imam neki veći pazar, eto to što sam upratila, ovo drugo vjerujte ništa. Nova godina ništa, apsolutno, popust za Božić, niko ništa", kaže vlasnica butika.

Pune ruke posla tokom trajanja turnira imaće dobojska policija.

"Obaveze su, naravno, da obezbjeđujemo samo održavanje turnira cijelo vrijeme, tih koncerata i, naravno, ekipa. Kao što znate, dolaze Monpelje, Barselona, dosta ozbiljnih stranih rukometnih klubova, mi ćemo obezbjeđivati hotele u kojima su smješteni ti rukometaši, a isto tako vršiti stalno protivdiverzione preglede kako otvorenog prostora, tako i terena gdje se održava turnir, i isto tako hotelskog prostora gdje borave te ekipe. Znači, naše je da sve obezbijedimo, da smo neprimjetni, a da se to uradi kako treba", izjavio je Slobodan Radinković, načelnik Policijske uprave Doboj.

Od turnira bi koristi mogli da imaju i svi koji kupe karte za neku od utakmica, jer će učestvovati u brojnim nagradnim igrama.

"Turistička agencija 'Istra travel' poklanja putovanje u Rim, u pitanju su dva aranžmana za Rim za po dvije osobe u novembru. Učestvujete tako što ubacite svoju kartu u predviđeno sanduče. Svi koji kupe karte za turnir, za bilo koji dan, mogu da učestvuju u nagradnoj igri. Broj ubačenih karata po osobi je neograničen, znači, možete da učestvujete onoliko puta koliko karata imate", rekla je Sretenka Ristić, predstavnica ove turističke agencije.