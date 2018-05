Stotine Zeničana na šetnji za Davida Dragičevića i Dženana Memića

Komentari: 3

Ko kaže da zna ime ubice ali da neće da kaže je saučesnik u zločinu. Kažu da imaju će ih tužilaštvo,ovo,ono......pravo ludilo...ali izborna je godina pa je to za to. Što se tiče Dženana u to nisam upoznat.

Ivo Ivano

Čak ni vehabije više ne vjeruju poludjelom Davoru. Komentar sa Klix-a...'' ''Uzasno je sta se radi u Banja Luci, poceo je pravi lov na vjestice, jasno je kao dan da je policija u BL retardirana i nesposobna ali teorije o ogromnoj zavjeri su pretjerane. Otac malog Davida je izjavio cak i da je David silovan a to niko nije spomenuo. Prvo je spominjan Filip Culum, tj otac preminulog je spominjao to, pa je onda poceo da prica kako je porodica Radjen kriva za ubistvo, pa onda je pocela prica o otmici 15 ljudi koji su oteli klinca. Pa onda pocinje zataskavanje od strane vrha policije. Dodik je ludak i krimos i nacionalista, ali glup nije da u izbornoj godini dozvoli sebi luksuz da po svaku cijenu brani neke ludake koji su ( ako su ubili klinca ) pa to je skakanje sebi u stomak. A bez obzira sta sve mislili o njemu, on nije naivan nimalo. Vaskovic previse diriguje Davoru Dragicevicu sta da govori, a Vaskovic je jedna kvalitetna luda... Mali David nije bas sjajan i fin djecko kako se predstavlja ( a to ne umanjuje tugu sto je ljudski zivot izgubljen ). Prosle godine je David Dragicevic brutalno prebio nekog klinca, izbio mu par zuba i slomio vilicu na Banj Brdu iznad Banja Luke, svi oni koji su ga znali iz grada znaju da je bio konfliktna licnost, a i da mu opijati nisu bili strani. Kod srba je tradicionalno ono o pokojniku sve najbolje pa haman niko ne zeli nista lose da kaze ali zna se to. Jos jedna stvar koju ne razumijem, ne kontam kako otac kaze "ZNAM KO SU UBICE A NECU DA KAZEM" pa ja bih za bliznjeg svog otisao na prvu tv i rekao imenom i prezimenom ko mi je ubio najblizeg. Ako se boji medija u RS neka dodje u Sarajevo. Nema sanse da bi ga neko odbio.''