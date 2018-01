Strah od morbila i gripa skratio posjete

TUZLA, BANJALUKA - Univerzitetski klinički centar Tuzla od juče je promijenio, odnosno pooštrio režim posjeta u cilju smanjenja rizika od obolijevanja zbog epidemije morbila u okruženju (Srbija i Slovenija), kao i zbog trenutne sezone gripe.

"Po novom režimu posjete će biti dozvoljene utorkom, četvrtkom, subotom i nedjeljom u periodu od 16 do 18 sati, a u jedinicama visokog rizika na period od 16 do 17 sati", navode iz ove zdravstvene institucije, u kojoj su do sada svaki dan bile posjete.

Podsjećamo, od oktobra prošle godine do sada u Srbiji je od morbila (malih boginja) oboljelo 747 osoba, a dvoje je umrlo - tridesetogodišnji mladić u Beogradu i dječak od dvije godine u Nišu.

Prema podacima kojima raspolaže Antonija Verhaz, načelnica Klinike za infektivne bolesti pri Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) Republike Srpske, u RS zasad nema povećanog obolijevanja od influence, a u ovoj klinici nije bio evidentiran niti jedan slučaj morbila.

"Ukoliko se primijeti povećano obolijevanje od respiratornih infekcija, zdravstvena ustanova može donijeti odluku o redukovanom broju posjeta, ali na prijedlog nadležnih epidemiologa i inspektora", pojašnjava Verhazova.

Ovo potvrđuju i iz Instituta za javno zdravstvo RS, koji je nadležan za epidemiološku situaciju u RS.

"S obzirom na to da nemamo nijedan registrovan slučaj morbila, a samo jedan slučaj gripa, zasad nema rizika. Ako situacija bude kulminirala, Institut će reagovati", naveli su iz ove institucije.

Ljubica Jandrić, načelnik Službe za epidemiologiju, navodi da je od početka sezone uzeto 38 uzoraka i da je mikrobiološkom analizom u protekloj sedmici utvrđen jedan zaraženi virusom influence tip A (N3).

"Ovo je prvi potvrđeni slučaj virusa gripa u RS. Ostali analizirani uzorci su bili negativni", rekla je Jandrićeva.

U Institutu dodaju da se sredinom februara očekuje vrhunac broja oboljelih od gripa.

Kada su u pitanju morbile, doktori smatraju da je najbolje spriječiti ih vakcinacijom, koja i dalje nije na zadovoljavajućem nivou.

"MRP vakcina u RS ima dovoljno, ali roditelji ne dovode djecu na vakcinaciju ili je odlažu pa je obuhvat vakcinacijom nizak. Trenutno u RS nemamo prijavljenih oboljelih od malih boginja, međutim sve dok obuhvat ne bude 95 odsto i više postoji mogućnost za pojavu epidemija malih boginja (morbila), rubeole i zaušnjaka", pojašnjava Jandrićeva.

Od Instituta za javno zdravstvo Kantona Sarajevo do zaključenja ovog broja "Nezavisnih" nismo dobili informaciju o epidemiološkoj situaciji na ovom području.

Kada je u pitanju vakcinacija protiv gripa, iz Doma zdravlja Banjaluka navode da su za ovu sezonu potrošene sve nabavljene količine vakcine, te da nije bilo potrebe za više doza.

I komercijalne vakcine su potrošene, kao i određena količina vakcine koja je nabavljena od strane Fonda zdravstvenog osiguranja RS za određene kategorije najugroženijih hroničnih bolesnika.