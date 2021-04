Strah u dobojskoj bolnici: Služba neurologije ponovo postala kovid odjeljenje

DOBOJ - Brojke koje im stižu iz regionalnih higijensko-epidemioloških službi zabrinule su Upravu dobojske bolnice "Sveti apostol Luka", koja je Službu neurologije ponovo pretvorila u kovid odjeljenje.

"Od testiranih pacijenata oko 60 do 80 posto tih uzoraka bude zaraženo. Sa tim brojem povećava se i broj hospitalizacija u našoj ustanovi.

Evo na primjer u toku februara kada je došlo do zatišja, bilo je od 10 do 15 posto zaraženih od ukupnog broja testiranih, sada se vidi koliko je to opterećenje prema zdravstvenoj ustanovi", izjavio je Mladen Gajić, direktor JU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj.

U toku prošle sedmice hospitalizovano je 87 pacijenata, dok je juče 14 zaraženih koronom smješteno u bolničke krevete.

"Trenutno je u bolnici 128 pacijenata od toga je 114 na odjeljenju, dok je njih 14 najtežih u kovid intenzivnom liječenju. Ti pacijenti su intubirani, njih šest, pet pacijenata imamo na neinvazivnoj ventilaciji i tri pacijenta na high flow (kiseoniku), oni su svi u kritičnom stanju", dodao je Gajić.

U slučaju potrebe objekat Službe interne medicine prilagodiće se za prijem ugroženih pacijenata za koje su spremne dovoljne količine kiseonika, koje se dvaput dnevno isporučuju ovoj ustanovi.

Posla imaju i u dobojskom Domu zdravlja.

"Režim je pojačan malo, u smislu ambulante rade, uključili smo i ovu drugu kovid ambulantu, a za vikend smo uključili i laboratoriju, tako da pacijenti mogu nesmetano da imaju blagovremeno nalaze i da se mogu preduzeti adekvatne mjere", rekao je Slavko Kovačević, direktor Doma zdravlja.