Štrajk upozorenja Sindikata policije USK

BIHAĆ - Sindikat policije Unsko-sanskog kantona (USK) današnjim je dvosatnim štrajkom upozorenja krenuo u proces traženja ispunjenja određenih zahtjeva, koji se prije svega odnose na povećanje osnovice za lični dohodak od 3,5 posto i isplatu zaostalih naknada koje nemaju karakter plate.

"Kantonalnoj vladi smo naše zahtjeve dostavili još 8. januara ove godine i to nismo uradili napamet, s obzirom na to da smo imali određena obećanja premijera USK. Obećano nam je da će doći do blagog povećanja plata, a slijedom toga smo tražili i određena planska rješenja za zaostale neisplaćene naknade koje nemaju karakter plate. Radi se o neisplaćenim troškovima prevoza, umrlina, jednokratnih novčanih pomoći, jer dovoljno je reći da su u prošlom mjesecu isplaćene naknade za smrtne slučajeve iz decembra 2017. godine", kazao je predsjednik Sindikata policije USK Mahmut Alagić.

Iz Sindikata su istakli kako traže realna rješenja, odnosno plan za pronalazak sredstava za isplatu nagomilanih dugovanja, te da su u potpunosti spremni da postupaju kao razumni partneri Vlade USK.

"Naše partnersko raspoloženje nikada nije dolazilo u pitanje, međutim ovaj put smo naišli i na određeni grubi stav predstavnika Vlade koji su nam rekli da od povećanja plate u ovoj godini neće biti ništa. Zaista razumijemo sve probleme i teškoće, ali s druge strane vidimo odnos prema drugim budžetskim korisnicima i ogromna primanja naših skupštinskih zastupnika, pa se s tim ne možemo pomiriti", dodao je Alagić.

Današnji štrajk upozorenja održao se u svim policijskim stanicama na području ovog kantona, u periodu od 11 do 13 sati, međutim istaknuto je kako će policijski službenici odgovoriti svim hitnim zahtjevima građana u tom periodu. Novi sastanak i pregovori predstavnika Sindikata i Vlade USK zakazani su za sutra.