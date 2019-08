Štrbac: I danas popisujemo žrtve i nestale iz "Oluje"

​BEOGRAD - Direktor Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas" Savo Štrbac izjavio je da taj centar i dan-danas popisuje žrtve, izbjegle, nestale i neidentifikovane u "Oluji" i da za ljude koji to rade još traje ta akcija hrvatske vojske i policije iz 1995. godine.

On je rekao da su podaci koji se danonoćno prikupljaju gotovo dvije i po decenije veoma promjenljiva kategorija i da se mijenjaju iz mjeseca u mjesec.

Štrbac je naveo da su pred samu godišnjicu 4. avgusta izbrojali 1.869 žrtava, od toga 1.220 civila.

Prema njegovim riječima, staračku kategoriju čine dve trećine žrtava, dok se za 745 još ništa ne zna.

"U prethodnoj godini, od avgusta 2018. do danas, ekshumirana su 24 posmrtna ostatka sa područja Like i Korduna, a 40 je identifikovano", istakao je Štrbac za Sputnjik.

On je napomenuo i da se Srbi i Republika Srpska danas ne plaše da govore da se "Oluja" dogodila, da govore o svojim žrtvama i nazivaju zločince pravim imenima, ali da to nije dovoljno za povratak srpskog stanovništva.

"Samo u toj akciji je izbeglo oko 220.000, a Srba u Hrvatskoj je nestalo 400.000", rekao je Štrbac.

Prema njegovim riječima, u Hrvatsku se vratila srpska staračka populacija, dok mlađe zaustavljaju sudski procesi.

"Oni na osnovu međunarodnih poternica po svetu, ali i u Hrvatskoj, uhapse po desetak Srba i na taj način stopiraju sve one koji su možda nekad i pomislili da se vrate, da to ne učine", rekao je on.

On je napomenuo i da nisu Hrvati to sami izmislili i da su, kako je naveo "imali veoma dobre učitelje u Vatikanu i Nemačkoj".

"Zbog velike, pre svega medijske indoktrinacije, školstva i crkve, mladi rođeni u ratu ili neposredno posle polako preuzimaju rukovođenje državom, a oni više mrze ono što je srpsko od onih generacija sa kojima smo ratovali. Zbog toga Tompson može da uzvikuje ustaški pozdrav i da mu se ništa ne desi", rekao je Štrbac.

On je naveo i da "da nije uveren da ne treba da brinemo za Srbe na Kosovu i Metohiji" nakon svih prijetnji Prištine.

Štrbac smatra da su "Hrvati utrli put Albancima u vezi sa potjernicama".

On je ukazao i da su planove "za "Bljeskove" i "Oluje" napravili američki penzionisani oficiri, a da, kako je rekao, "sada to preuzimaju i Albanci i zato ih se treba plašiti".

"Svojevremeno je Franjo Tuđman zacrtao da Srba u Hrvatskoj treba da bude manje od tri odsto, a danas takav scenario priželjkuju i kosovski lideri. Albanci tako Srbima prave probleme i vraćaju prava na kašičicu i onda je logično pitanje - ko će se vratiti?", rekao je on.