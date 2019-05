Stručna analiza s ciljem demografske obnove u RS do početka septembra

BANJALUKA - Kompletna stručna analiza s određenim pokazateljima i smjernicama u kojem će se pravcu ići dalje po pitanju demografske obnove i razvoja RS, biće najkasnije urađena do početka septembra.

Poručeno je ovo danas nakon sastanka Željke Cvijanović, predsjednice RS, s članovima Savjeta za demografsku politiku RS, u Palati Republike u Banjaluci.

Cvijanovićeva kaže da je u okviru Nacionalnog programa demografske obnove RS suština da se okupi što više relevantnih institucija, te da će Savjet analizirati postojeće finansijske mjere i definisati nefinansijske, koje su dugoročne i od velikog značaja za realizaciju ovog programa.

Ona ističe da je važno da se baziraju na određene konkretne pokazatelje istraživanja i analiza.

"Jedna od tih stvari je anketa i analiza koje su sprovodena među porodiljama u RS, da bismo došli do određenih važnih stvari koje nam one kažu i šalju kao poruku. Neke od stvari nefinansijske prirode do kojih smo došli je potreba usklađivanja rada i roditeljstva, čime ćemo se baviti. Iznaći ćemo određene mehanizme i modalitete koji podrazumijevaju i primjerenije radno vrijeme, usklađeno s roditeljstvom, za majke koje žele da koriste takav vid pomoći", kaže Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je značajna mjera i uključivanje u školski program određenih tema koje se odnose na vrijednost porodice i reproduktivno zdravlje i stanja nacije.

Draško Marinković, demograf i nacionalni koordinator u okviru Nacionalnog programa demografske obnove RS, kaže da postoji namjera da se kroz nekoliko narednih mjeseci na osnovu pregleda aktuelne demografske situacije daju dodatne smjernice kako bi poboljšali razvoj RS.

"Problematika demografskog razvoja svakodnevno je prisutna u našoj javnosti. Moramo raditi timski. Za analizu ovog projekta angažovani su brojni stručnjaci", ističe Marinković.

On ističe da posljednjih 20 godina postoji problem nedovoljnog rađanja.

"Iako je takvo stanje, moram reći da posljednjih osam godina sa tog aspekta imamo konstantnost u RS, jer se u prosjeku rađa 9.500 djece", kaže Marinković.

On kaže da je potrebno riješiti i pitanje odliva fertilnog stanovništva u inostranstvo koje je sve veće, a s kojim se suočavaju i zemlje u okruženju.

On kao treći problem ističe starenje stanovništva, koje je sve očiglednije.

"Naše stanovništvo prosječno ima 43 godine i u dogledno vrijeme bismo mogli biti stariji za još dvije godine, te ćemo se morati prilagođavati različitim mjerama prilagođavanja prema starim licima", kaže Marinković.

Marinković takođe kaže da je porast mortaliteta na našim prostorima konstantan.

"To su četiri problema kojima ćemo se baviti u našoj analizi iz kojih će proizaći neke smjernice, koje se prije svega odnose i na promovisanje materinstva", kaže Marinković i dodaje da se ne smije zanemariti ni reproduktivno zdravlje stanovištva, te da je cilj da se rađaju željena i zdrava djeca.

Četiri problema

- nedovoljno rađanja

- odliv stanovništva u inostranstvo

- starenje stanovništva

- porast mortaliteta