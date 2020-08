Stručnjaci za Nezavisne: Šta sve (ne) znamo o vakcini protiv korone?

BANJALUKA, SARAJEVO - Bitno je da vakcina protiv virusa korona u BiH dođe što prije, te da je efikasna i bezbjedna, a sasvim je svejedno koja je zemlja proizvodi.

Ukratko, tako bi se mogao sumirati stav stručne javnosti, koja ističe da o vakcinama koje najavljuju Rusija, Velika Britanija, SAD i mnoge druge države još znamo jako malo.

Ofanziva protiv nevidljivog neprijatelja, kako mnogi zovu virus korona, u BiH će, sudeći po riječima stručnjaka, biti vođena pažljivo, a vakcine koje će kod nas biti korištene moraće proći provjere.

Istovremeno, Regionalna kancelarija Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu saopštila je da je započela pregovore s Rusijom u pokušaju da dobije više informacija o vakcini protiv virusa koju je Moskva odobrila u prošloj sedmici.

U Federaciji Bosne i Hercegovine uskoro će, kako su juče potvrdili nadležni, biti formiran ekspertni tim, koji će analizirati rusku vakcinu protiv virusa korona.

Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo RS

Postoji mogućnost interventnog uvoza

U skladu s postojećom regulativom, ako vakcina kao visokorizičan lijek nije registrovana u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH, postoji mogućnost interventnog uvoza.

Taj interventni uvoz se odnosi na potrebe zdravstvenih ustanova i u skladu s tim morao bi postojati određeni potpisani ugovor da bi se izvršio interventni uvoz prema određenoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno da to Agencija za lijekove i medicinska sredstva odobri, te naravno nadležno ministarstvo zdravlja.

U zavisnosti od toga kakav bude model ugovaranja može se desiti da se u BiH nađu vakcine više proizvođača iz više zemalja.

Odluku o tome koju će pacijent vakcinu primiti, kada govorimo o dobrovoljnoj vakcinaciji, donosi individua, u situacijama kada imate više ponuđenih vrsta vakcina. Međutim,, prije toga se predoče svi dokazi za određenu vakcinu. Vakcine koje se spominju nisu po sastavu odnosno načinu izrade iste, pa samim tim određene imaju svoje prednosti i mane. Sve to je potrebno predstaviti pacijentu da bi on mogao donijeti odluku.

Prije svega toga stručna javnost donosi odluku o izboru same vakcine u smislu toga da li može biti potencijalna opasnost odnosno da li je dovoljno efikasna i sigurna da bi se mogla i prometovati i primjenjivati u našoj zemlji. Vakcina o kojoj mi govorimo ne ulazi u kalendar vakcinacije, što znači da je dobrovoljna.

Mirjana Kuzmanović, šef Higijensko-epidemiološke službe u Zdravstvenom centru Brčko

Na pacijentu da odabere

Svaka vakcina mora da prođe razne ateste, kontrole. Pitanje je kakve će biti nuspojave kod davanja vakcina. Ništa se ne može znati unaprijed. Za nove vakcine ne možemo da kažemo da su sto odsto sigurne, da će stvoriti imunitet, da će on trajati, recimo, šest mjeseci. To vam je isto kao kod vakcine protiv gripa.

BiH može da dozvoli uvoz i iz Rusije i iz Kine i iz Amerike ako je ona efikasna. To su komercijalne, a ne obavezne vakcine i vi možete da izaberete da li ćete uzeti, recimo, rusku ili englesku, ali one sve moraju da prođu atest. Inače, u ovoj godini vakcinu protiv virusa korona sto odsto nećemo imati. To je moje mišljenje. S epidemiloške tačke tako smatram.

Ednan Drljević, zenički infektolog:

Prvo ispitivanje, pa tek onda uvoz

Svaku vakcinu mora odobriti država, baš kao i svaki lijek. Dakle, mora da prođe određena procedura kako bi se vakcina mogla pustiti u promet, tako da unaprijed kupiti vakcine, a da nisu prošle bilo kakvu kontrolu unutar države u koju se uvozi, mislim da nije primjereno.

Mislim da su Rusi skratili previše put da bi neka vakcina ušla u proizvodnju, što ne znači da ona nije dobra. Međutim, znam sigurno da je ovo vrijeme zaista prekratko, te da to nosi određeni rizik.

Ako nema nuspojava, to je u redu, ali koliki je imunitet od te vakcine? To još niko ne zna. Da li je onaj ko primi vakcinu zaštićen sezonu, mjesec, dva, tri ili pet i tako dalje? Još ne znamo ni koliko traje imunitet kod ljudi koji su preboljeli kovid -19.

Dakle, prvo morate uvesti određenu količinu vakcine, da se ona ispita na našem tržištu, te da se tek onda odobri uvoz te vakcine. One moraju ispravno proći proceduru, pa se tek onda određuje da li se može pustiti u promet. Mi svi čekamo da ona dođe što prije, a čija god je, sasvim je svejedno.

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH

Vakcina u BiH može ući na dva načina

Procedura registracije lijeka, odnosno odobravanja lijeka, pokreće se na zahtjev proizvođača ili njegovog pravnog zastupnika sa sjedištem u BiH.

Vakcina u BiH može ući na dva načina: na osnovu rješenja entitetskog ministarstva nadležnog za poslove zdravlja ili na osnovu dozvole za uvoz koju izdaje ova agencija.

Ukoliko za vakcinu nije data dozvola za stavljanje u promet, tada se deklariše kao neregistrovan lijek i u BiH može ući putem interventnog uvoza, odnosno na osnovu rješenja entitetskog ministarstva nadležnog za poslove zdravlja.

Ukoliko ova agencija odobri vakcinu i izda dozvolu za stavljanje u promet odnosno registruje vakcinu, tada ova agencija izdaje i dozvolu za njen uvoz.

U oba navedena slučaja ova agencija ima nadležnost da izvrši kontrolu kvaliteta uvezene vakcine, uz mogućnost angažovanja druge OMCL laboratorije za sprovođenje specifičnih testova.

Ocjena efikasnosti i bezbjednosti radi se u postupku izdavanja dozvole za stavljanje lijeka u promet i to na zahtjev proizvođača ili njegovog pravnog zastupnika sa sjedištem u BiH.