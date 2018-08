Studenti razgrabili stanove

BANJALUKA, PRIJEDOR - Iako studenti od oktobra kreću u novu akademsku godinu, već su preplavili gradove kada je u pitanju potražnja za stanovima, a cijene iznajmljivanja su nešto više u odnosu na lani.

U Banjaluci studenti uveliko rezervišu stanove, što putem oglasa, što preko agencija za nekretnine.

U agenciji "Remax" kažu da osim poslovnih ljudi i studenti često preko njih traže nekretnine, te da su već iznajmili zavidan broj stanova.

"Upravo smo iznajmili stan jednoj djevojci, a imamo dosta stranih studenata. Ozbiljni studenti, koji znaju da će ostati preko godinu dana u tom stanu, iznajmljuju preko agencije jer potpišu ugovor i tako imaju sigurnost", kažu iz ove agencije i dodaju da su cijene ove godine nešto više u odnosu na lani.

Oni koji sami traže stan veliku ponudu imaju preko oglasa u kojima stanodavci nude sobe, garsonjere i veće stanove, a cijene variraju zavisno od lokacije.

Studenti biraju one koje su im u blizini fakulteta pa su banjalučka naselja Borik, Starčevica, Obilićevo, Nova varoš najtraženija, a rjeđe se odlučuju za Lazarevo, Lauš, Česmu...

U oglasima se navodi da jednokrevetne sobe u naseljima koja su bliža fakultetima koštaju od 150 do 200 KM, dvokrevetne idu do nevjerovatnih 400 KM, jer po osobi koštaju i po 200 KM. Garsonjere su od 250 do 400 KM bez režija, dok su jednosobni od 300 do 450 KM, što sve zavisi od opremljenosti i lokacije.

Slobodanka M., studentkinja, kaže da je teško naći prikladan stan, a da to ne košta papreno, a stan u kojem živi dijeli sa dvije cimerke.

"Odlučile smo ga zadržati preko ljeta pa smo dok smo bile kod kuće plaćale kiriju, doduše nešto manje, ali u jednom stanu sam ranije plaćala čak i punu cijenu preko ljeta", priča studentkinja.

Dodatni razlog za jagmu za stanovima u Banjaluci su radovi na rekonstrukciji kapaciteta studentskog centra "Nikola Tesla", a budući da ne znaju da li će im sobe od 1. oktobra biti useljive, studenti se obezbjeđuju privatnim smještajem.

U Prijedoru skoro da je nemoguće naći slobodan stan, a ukoliko neko otkazuje, on se odmah popunjava.

Kako nam je potvrdio Dragan Gruban iz prijedorske agencije "Agent Enex" i urednik stranice Dom.ba, studenti dolaze u ovom periodu, a neki su čak i zadržali stan, pa su svi njihovi kapaciteti popunjeni.

"Evo baš pokušavam naći smještaj mladim fudbalerima, ne mogu nigdje naći stan", kaže Gruban. Dodaje da su zbog velike potražnje poskupjeli stanovi u gradu pa su garsonjere umjesto ranijih 150-200 KM u užim dijelovima sada oko 250 KM.

U Bijeljini se takođe traži krevet više, a tamo su garsonjere oko 200 KM, dok su jednosobni stanovi oko 250 KM.