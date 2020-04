BANJALUKA - U Banjaluci će od 7 do 11 časova biti zabranjeno kretanje svima, osim penzionerima. Izuzev tih lica, u ovom periodu mogu da se kreću samo oni koji moraju ići na posao ili da obave neodložene ljekarske preglede.

S obzirom na to da su slike sa banjalučkih izletišta bile suprotne apelima Gradskog štaba, odlučeno je da se od sutra najpoznatije zelene površine u gradu zatvore. To su Park "Mladen Stojanović", Banj Brdo, plaža uz Zeleni most i teretane na otvorenom.