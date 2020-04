Stupile na snagu nove mjere u Banjaluci

BANJALUKA - U Banjaluci jutros od 7.00 do 11.00 časova imaju pravo da se kreću samo lica starija od 65 godina, kao i oni koja moraju da idu na posao ili neodložne ljekarske preglede, kakao bi bilo omogućeno starijim da nesmetano obave svoje poslove u predviđenom vremenu, odluka je gradskog Štaba za vanredne situacije.

Gradonačelnik Igor Radojičić rekao je u srijedu, 1. aprila, nakon sjednice gradskog Štaba za vanredne situacije, da će u gradu biti na snazi opšta zabrana kretanja u navedenom vremenu, osim za osobe koje su vezane poslom, imaju neophodne zdravstvene potrebe i za lica koja su u funkciji pomoći penzionerima.

Iz Gradske uprave Banjaluka pojasnili su da od 7.00 do 11.00 časova, kada je uvedeno ograničenje za sva druga lica osim za starije od 65 godina, neće biti potrebne potvrde za one koji idu na posao.

"Ljudi će normalno moći da idu na posao i neće im biti potrebne potvrde. Ukoliko vas zaustave organi reda, potrebno je samo naglasiti da ste krenuli na posao", dodali su iz Gradske uprave Banjaluka.

S obzirom na to da su slike sa banjalučkih izletišta bile suprotne apelima Gradskog štaba, odlučeno je da se od sutra najpoznatije zelene površine u gradu zatvore. To su Park "Mladen Stojanović", Banj Brdo, plaža uz Zeleni most i teretane na otvorenom.