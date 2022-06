Šumari gase motorke 1. jula

BANJALUKA, SOKOLAC - Sindikat zaposlenih u "Šumama Republike Srpske" u petak, 1. jula, održaće jednočasovni štrajk upozorenja, kojim traže da se cijena rada za zaposlene u tom javnom preduzeću poveća sa 140 na 160 KM.

Dok iz rukovodstva "Šuma" poručuju da traže rješenja, predstavnici radnika upozoravaju da će, ukoliko zahtjev ne bude ispunjen, potpuno obustaviti rad od 7. jula.

Blažo Prodanović, predstavnik Sindikata zaposlenih u "Šumama Srpske", za "Nezavisne novine" kaže da će obustava rada trajati od sedam do osam časova, te da u narednim danima očekuje hitan sastanak Štrajkačkog odbora s predstavnicima Uprave preduzeća.

"To što mi tražimo praktično nije ni povećanje cijene rada, to je jednostavno ublažavanje ovo nastale inflacije. Ono što tražimo je povećanje cijene rada sa 140 na 160 KM, a to je neko minimalno povećanje koje iznosi oko 15 odsto i time bi radnici koliko-toliko trenutno bili zadovoljni", navodi Prodanović.

Ističe da je na sjednici Sindikalnog odbora donesena odluka da se u štrajk ide jedinstveno i da će zaposleni u 22 organizacione jedinice u kojima ovaj sindikat ima predstavnike stati s radom na jedan čas.

"Ako ne dođe do sastanka, a nadam se da hoće, onda je 7. jula potpuna obustava rada što se tiče Sindikata zaposlenih u 'Šumama Republike Srpske'", rekao je Prodanović.

Obustavu rada, ukoliko ne bude reakcije Uprave "Šuma", najavljuju i iz drugog reprezentativnog sindikata u ovom javnom preduzeću.

Dušan Marković, predsjednik Jedinstvene udružene sindikalne organizacije, u razgovoru za "Nezavisne novine" podsjeća da je ovaj sindikat tražio povećanje cijene rada od 20 odsto, ali da bi u ovom trenutku cijena rada od 160 KM bila od koristi.

"Naša plata nije povećavana 15 godina, tačnije jednom je povećana 10 KM", kaže Marković i dodaje da je Uprava "Šuma" do sada umjesto konkretnog dogovora sa Sindikatom tražila od Vlade povećanje cijena šumskih drvnih sortimenata, što je, kako naglašava, samo još jedan pokušaj odugovlačenja daljih pregovora.

Pored toga, on ističe da je nezadovoljan i povećanjem najniže cijene rada u Srpskoj jer je, kako tvrdi, napravila velike probleme u visini iznosa plate u "Šumama Republike Srpske".

"Sedamdeset odsto ljudi sada je na minimalcu u preduzeću. Mislim da se zaista nešto mora uraditi", kategoričan je Marković.

Slaven Gojković, vršilac dužnosti direktora "Šuma Republike Srpske", tvrdi da rukovodstvo preduzeća traži rješenje i da je svjestan da radnici nisu zadovoljni.

"Vidimo kakvo je stanje s inflacijom, sa cijenama i svim ostalim. Pokušavam da nađem rješenje. Ako uspijemo, nadam se da neće doći do štrajka", kaže Gojković za "Nezavisne novine".

Poručuje da će više informacija imati naredne sedmice i da se za pomoć obraćao i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i Vladi RS.

"Upoznao sam ministra i premijera i očekujem da sjednemo zajedno i vidimo šta možemo da uradimo", kazao je Gojković.

Mišljenje o ovom problemu pokušali smo dobiti i od Borisa Pašalića, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, ali nije odgovarao na naše pozive.