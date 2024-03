Sumnjiva dežurstva ljekara u Bihaću: Plate i po 10 hiljada maraka (VIDEO)

BIHAĆ - Unsko-sanski kanton i Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću već godinama imaju iste probleme.

Najveći – male plate. Ipak, prema posljednjim informacijama koje stižu iz ovog kantona, čini se da su neki ljekari niskim platama sami odlučili stati u kraj, pa su upisujući sebi pripravnosti i dežurstva i kada to nisu - dobijali plate i do 10 hiljada maraka. Trenutno u procesu – ispitivanje situacije.

Proteklih dana u Bihaću glasine - iz Kantonalne bolnice na vidjelo izašla informacija da su pojedini ljekari sebi upisivali dežurstva i pripravnosti čak i onda kada nisu bili na poslu. Osim što se tako ispostavilo da dežuraju i po 20 dana zaredom, njihove plate su više od 10 hiljada maraka. Informacije se provjeravaju, a iz Sindikata ljekara kažu - ovo ne mogu prećutati.

"Neki ljekari su dobili enormne plate, upitno je vođenje evidencije o prisustvu na radu. Zahtijevam od nadležnih - direktora, Upravnog odbora, drugih institucija sistema - da što prije provedu istragu o tome“, kazao je Amir Rekić, predsjednik Sindikata ljekara i stomatologa USK-a.

Stav uprave bolnice da je riječ samo o nagađanjima. Kažu, plate se isplaćuju na osnovu kolektivnog ugovora, no na onim odjelima na kojima radi samo jedan ljekar - ima odstupanja.

"Ima problem gdje je odjel i gdje je samo jedan ljekar. Taj ljekar živi bukvalno 24 sata u bolnici i normalno je da on kroz sistem rada ima enormno visoku platu u odnosu na ostale radnike - zato što je on svaki dan na poslu“, objašnjava Hajrudin Havić, direktor Kantonalne bolnice u Bihaću.

Je li riječ o javnoj tajni, potpuno normalnoj praksi ili nagađanjima - mišljenja su podijeljena. Iako, navodno, ne postoji ništa sporno, istraga se svejedno provodi. Osude stižu, ali i pitanje hoće li novac biti vraćen?

"Kako se to moglo dešavati, je li u tom nekom lancu ili hijerarhiji u ustanovi došlo do propusta i nepravilnog evidentiranja? Ukoliko jeste - da se oni koji su to radili kazne, a da se taj novac vrati. Sindikat najoštrije osuđuje takvu praksu“, poručuje Rekić.

Građani – ogorčeni, ali ne i iznenađeni. Kažu, kod nas je sve „naopako“.

"Ja sam gledao emisiju gdje direktor bolnice opravdava to, a predsjednik sindikata podstire sa svojim papirima - sigurno ima nešto u tome“.

To je bezobrazluk, šta da kažem drukčije? To je toliki bezobrazluk da nemaš pojma. Kako neko može imati platu i 13 hiljada, a penzioner 300 maraka penzije?“.

"Nije to pošteno, trebalo bi to njima smanjiti, ali to je i do politike, oni su svi u politici, mogu raditi šta hoće“.

Iz resornog ministarstva još ne žele pred kamere – ipak, kažu, u dogovoru sa direktorom, u toku je analiza dodjele dežurstava. A, dok se ne desi nešto konkretno, za građane ostaje samo jedno pitanje - koliko dežurstava u mjesecu je potrebno da se konačno smanje liste čekanja, prenosi federalna.ba.

Video prilog o tome pogledajte OVDJE:

