Sunčani period u Sarajevu prekinule munje i kiša

SARAJEVO - Sunčani period u Sarajevu danas u poslijepodnevnim satima prekinulo je jako naoblačenje, povremena kiša, i grmljavine.

Takođe, nešto poslije 15.30 sati u Sarajevu su sijevale i munje, a portal "Klix.ba" uhvatio je nekoliko takvih momenata.

Prema prognozi, mjestimične grmljavine s kišom očekuju se i tokom dana u Sarajevu, a jaka kiša uveliko je pogodila pojedine dijelove BiH.

Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme.

Tokom poslijepodneva umjeren porast naoblačenja ponegdje može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren uglavnom jugozapadni. Jutarnje temperature od 16 do 23, na jugu od 20 do 26, a dnevne od 30 do 36 stepeni.