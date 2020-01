Sunčano i hladno, na putevima poledica

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme, poslijepodne naoblačenje se očekuje u Krajini. Vozačima oprez zbog poledice i magle na putevima.

Vjetar slab istočni i sjeveroistočni a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Dnevna temperatura od minus jedan do četiri, na jugu od šest do devet stepeni Celzijusovih.

U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros je pretežno vedro.

Temperature zraka u 07.00 sati: Sokolac -21 stepen, Bjelašnica -13, Bugojno, Ivan-sedlo, Sarajevo, Srebrenica -10, Livno -9, Banja Luka, Bihać, Prijedor, Sanski Most, Tuzla, Zenica -8, Bijeljina, Doboj, Široki Brijeg, Zvornik -6, Grude -4, Gradačac, Stolac -3, Mostar 1, Trebinje 2 i Neum 4 stepena.

Stanje na putevima

Saobraća se po suhim ili djelimično vlažnim kolovozima.

Zbog niskih temperatura upozoravaju se vozači na mjestimičnu poledicu na cestama u gorju, dok je u nizinama poledica moguća na prilazima tunelima i preko mostova.

Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozorava se na moguće odrone kamenja i zemlje na kolovoz.

Na dionici autoputa A1 Sarajevo sjever – Lepenica na lokaciji Treševine promet je preusmjeren u pretjecajnu traku.

Zbog radova u tunelu Vranduk II (M-17 Zenica – Nemila) od 05.00 do 21.00 sat promet će se odvijati dvosmjerno. Od 21.00 do 00.30 sati promet će se odvijati jednom trakom naizmjenično, dok će od 00.30 do 05.00 sati promet kroz tunel biti obustavljen.

Za vrijeme obustave, vozila do 7,5 t ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo (R-445 Zenica – Tetovo- Nemila), dok se vozila preko 7,5 t preusmjeravaju na dionice Doboj – Šićki Brod – Sarajevo i Žepče – Zavidovići – Olovo – Sarajevo.

Zbog radova na dionici M-16 Jajce – Crna Rijeka u mjestu Zdaljevac, promet se od 07.00 do 16.00 sati obustavlja po 30 minuta uz 15 minutno propuštanje vozila. Od 16.00 sati promet se odvija jednom trakom naizmjenično.

Zbog izgradnje naplatne postaje “Čatrnja” na autocesti Banja Luka – Gradiška, promet se na mjestu izvođenja radova odvija usporeno. Na dionici M-18 Brod na Drini – Šćepan Polje (granica BiH/CG), zabranjen je promet za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na: M-1.8 Srebrenik – Orašje (tunel Ormanica), M-5 Lanište – Ključ i M-18 Kladanj – Stupari.

Zbog radova na razminiranju terena u blizini prometnice mogući su povremeni zastoji tijekom dana na M-1.8 Šićki Brod – Srebrenik (Podpeć) i M-14.1 Brod – Odžak (Klakari Donji).

Zbog radova na R-425a Tromeđa – Zvirovići obustavljen je promet za teretna vozila i autobuse, dok se promet osobnih vozila obustavlja povremeno.

Zbog praznika pravoslavnog Božića večeras do ponoći, zabrana je prijevoza eksplozivinih materijala na području BiH.

Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.

Obustavljen je promet za teretna motorna vozila i autobuse na graničnom prijelazu Brčko – Gunja.