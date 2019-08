​Danas se u BiH očekuje pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne naoblačenje u centralnim i sjeverozapadnim dijelovima zemlje koji mogu usloviti kišu ili kratkotrajni pljusak.

Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni Celzijusa.

Prognozirane temperature za veće gradove BiH