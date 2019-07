Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme.

Vjetar slab do umjeren, uglavnom istočni i sjeveroistočni.

Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu od 22 do 26, a dnevne od 30 do 36 stepena Celzijusa.

Predviđene temperature za veće gradove u BiH: