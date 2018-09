Sunčano i ugodno toplo

Danas će u BiH biti sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost.

U jutarnjim časovima po kotlinama Bosne sa maglom i niskim oblacima. Vjetar u Bosni slab sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura.

Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 17 do 22, a dnevne od 23 do 29, na jugu od 28 do 33 stepeni Celzijusa.

Prognozirane temperature za veće gradove u BiH: