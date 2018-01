Sunčano i veoma toplo

BANJALUKA- Danas se u BiH očekuje sunčano vrijeme, sa maglom po kotlinama. U večernjim časovima novo naoblačenje. Vjetar u Bosni slab do umjeren, jugozapadni.

Jutarnje temperature od 3 do 3, na planinama do 8, na jugu od 1 do 6, a dnevne od 4 do 10, na jugu, sjeveru i sjeverozapadu do 12 stepeni Celzijusa.

Prognozirane temperature za veće gradove BiH

Sarajevo + 5 ºC

Banjaluka + 10 ºC

Bijeljina + 8 ºC

Bihać + 10 ºC

Livno + 4 ºC

Mostar + 10 ºC

Zenica + 7 ºC

Trebinje + 10 ºC

Bioprognoza

Oblačno vrijeme sa padavinama uslovljava nepovoljne biometeorološke prilike. Kod osoba osjetljivih na vrijeme moguće su poteškoće sa snom, lošije raspoloženje, slabija radna koncentracija i prolazne glavobolje. Tegobe će biti izraženije kod hroničnih bolesnika.