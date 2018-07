Danas će u BiH prevladavati sunčano vrijeme. Poslije podne i u večernjim časovima umjeren porast oblačnosti može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu.

Jutarnje temperature biće od 17 do 23, na jugu od 21 do 25, a dnevne od 28 do 34, na jugu od 32 do 36 stepeni.

Prognozirane temperature za veće gradove BiH