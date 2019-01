​Danas se u BiH očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren uglavnom jugozapadni.

Jutarnje temperature od -6 do 0, na planinama do -12, na jugu od -2 do 3, a dnevne od 2 do 8, na sjeverozapadu Bosne do 11 stepeni Celzijusa.

Prognozirane temperature za veće gradove BiH