​Danas se u BiH očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u centralnim i sjeverozapadnim područjima moguć je i kratkotrajni lokalni pljusak.

Jutarnja temperatura od 15 do 22, na jugu do 25, a najviša dnevna od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni Celzijusa.

Prognozirane temperature za veće gradove BiH